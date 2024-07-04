Belarus, Şanghay İşbirliği Örgütü'ne tam üye oldu

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Kazakistan'ın başkenti Astana'da düzenlenecek Şanghay İşbirliği Örgütü (ŞİÖ) 24'üncü Devlet Başkanları Zirvesi öncesinde Devlet Başkanları Konseyi toplandı. Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev'in ev sahipliğinde Bağımsızlık Sarayı'nda düzenlenen toplantıya Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Çin Devlet Başkanı Xi Jinping, Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sadır Caparov, Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev, Tacikistan Cumhurbaşkanı İmamali Rahman, Belarus Devlet Başkanı Aleksandr Lukaşenko, Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif, İran Cumhurbaşkanı Muhammed Muhbir, Hindistan Dışişleri Bakanı Subrahmanyam Jaishankar katıldı.

Ülke liderleri toplantıda Belarus'un örgüte tam üyeliğine ilişkin belgeyi imzaladı. İmza töreninden sonra açıklama yapan Tokayev, Belarus Devlet Başkanı Lukaşenko'yu tebrik etti. Toplantı basına kapalı olarak devam etti.

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2001 yılında kurulan ve Kazakistan, Hindistan, İran, Çin, Kırgızistan, Pakistan, Rusya, Tacikistan ve Özbekistan'ın üye olduğu örgüte Belarus'un katılmasıyla toplam üye sayısı 10 oldu.