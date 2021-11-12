Belarus-Polonya sınırında son durum

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Belarus'un Grodno şehrindeki Bruzgi sınır noktasında çoğunluğu Irak'tan vize alarak Belarus'a gelen, Avrupa'ya göçme arayışıyla bu ülkeden Polonya'ya geçmeye çalışan kişiler bekleyişini sürdürüyor.

Sayıları 2 bini aşan çocuk ve kadınların da olduğu gruplardan bir kısmı sıfırın altındaki hava sıcaklığında, gece boyunca ve gündüz saatlerinde sık sık Polonya’ya geçme girişiminde bulundu.

Bruzgi sınır kontrol noktasında 200 civarında kişinin telleri aşarak Polonya sınırına geçmeye çalıştığı sosyal medya görüntülerine yansısa da bu grupların, daha sonra kampa geri döndüğü ifade edildi.

Göçmenlere yönelik yiyecek, içecek ve hijyen maddeleri konusunda yardımların devam ettiği bölgeye Belarus'taki Müslüman, Ortodoks, Katolik ve Yahudi toplumu da yardım toplamaya başladı.

Belarus Kızılhaç'ı bölgeye odun ve gıdadan oluşan yardım gönderdi.

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YENİ GRUPLAR GELİYOR



Belarus Devlet Sınır Komitesince yapılan açıklamada, Belarus-Polonya sınırındaki gergin durumun devam ettiği kaydedilerek, "Kamp periyodik olarak yeni gelen insan gruplarıyla doluyor." ifadesi kullanıldı.

Soğuk havada kalan bu kişilerin tıbbi yardım için sık sık başvuru yaptığına işaret edilen açıklamada, kampın yakınında Belarus sağlık ekiplerinin beklediği kaydedildi.

Polonya askerlerinin psikolojik olarak göçmenlere baskı uyguladığı savunulan açıklamada, kadınlar ve çocuklardan oluşan bir grup göçmenin yardım talebine cevap vermek yerine Polonyalı güvenlik güçlerinin gruba projektörlerle ışık tuttuğu ve yaşananları kameraya çektiği aktarıldı.

Belarus askerlerinin birçok defa göçmenlere geri dönme çağrısında bulunduğu ifade edilen açıklamada, Polonya'nın uluslararası hukuk kurallarını ihlal ettiği öne sürüldü.

Belarus Savunma Bakanlığı da sınıra yakın bölgedeki gerginlik nedeniyle Belarus ve Rus hava indirme birliklerinin Grodno bölgesindeki Gojskiy poligonunda tatbikat yaptığını açıkladı.