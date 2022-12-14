Belarus ordusunda 'Z' sembolü izleri: Savaşa mı hazırlanıyorlar?

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Belarus hükümeti orduya 'savaşa hazır olma' emri vererek tatbikatların başlamasını istemişti. Belarus’un yakın müttefiki Putin'e yardım etmek için Ukrayna'da savaşa katılabileceğine dair korkular da artmış oldu.

Ülke lideri Alexander Lukashenko şimdiye kadar ordusunu Ukrayna'daki çatışmalara sokmaktan kaçındı, ancak Belarus topraklarının saldırıların olması durumunda ordunun karşılık vereceğini belirten açıklamalarda bulundu.

RUSYA İÇİN BÜYÜK AVANTAJ

Savaşın başlarında Kiev'i almaya çalışan Rus birlikleri, Belarus’tan füzeler ateşlemişti. RUSYA'nın, Lukashenko'ya kuvvetlerini savaşa göndermesi için baskının yaptığı düşünülüyor.

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Belarus birliklerini savaşa sokmanın Putin için kısa vadeli taktiksel avantajlar sağlayabileceği düşünülüyor.

Başkent, iş günü başlamadan önce meydana gelen saldırının ardından büyük ölçüde sakin kaldı ve herhangi bir tahribatın çok sınırlı olduğu görüldü.

TATBİKATTA RUS ASKERLERİ VE “Z” SEMBOLÜNE BENZER İŞARETLER





Geçen hafta düzenlenen tatbikatlarda Belarus güçlerine ait zırhlı araçlar, gerçek savaşta dostu düşmandan ayırt etmesine yardımcı olmak Rusların kullandığı 'Z' sembolüne benzer işaretler görüldü.

Öte yandan tatbikatta Rus askerleri ile müşterek harekat planlarını icra eden Belarus askerlerinin başarılı bir şekilde görevlerini tamamladığı aktarıldı.

Belarus Savunma Bakanlığı daha önce duyurulan tatbikatın bir parçası olarak askerlerin 'belirlenmiş bölgelere' hızlı bir şekilde hareket etmesi ve Belarus’un batı ve doğusundaki Neman ve Berezina nehirleri üzerinde köprü geçişleri gerçekleştirdi.

Ordudan yapılan açıklamada, "Askeri teçhizat ve personelin taşınması için vatandaşların belirli kamu yollarında ve arazi kesimlerinde ulaşım sağlaması istenecektir.” açıklamasına yer verilmişti.