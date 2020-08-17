Belarus Cumhurbaşkanı Putin'den yardım istedi

Belarus Cumhuriyeti’nde 9 Ağustos’taki tartışmalı başkanlık seçimlerinin yankısı sürüyor. 26 yıldır iktidarda bulunan ülkenin mevcut Cumhurbaşkanı Aleksander Lukaşenko’nun yeniden seçilmesine yönelik protestolar, 8’inci gününde de devam etti. Dün Başkent Minsk’teki gösterilere yaklaşık 220 bin kişinin katıldığı belirtildi. Öte yandan Lukoşenko da dün Minsk’te büyük bir destek mitingi düzenledi, “Ülkemizi kaptırmayacağız” dedi. Tepkilerin odağındaki liderin “Bağımsızlık Meydanı”na 35 bin taraftarını topladığı hesaplandı.

PUTİN’DEN YARDIM SÖZÜ

Ancak asıl kırılma noktalarından biri, önceki akşam kaydedildi. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile telefonda görüştüğünü belirten Lukaşenko, “Talep etmemiz halinde Rusya askeri destek sağlayacak” dedi. Seçimlerden önce, ülkede tutuklanan Rus paralı askerleri Wagner’ler nedeniyle “Rusya bize göz dikti” kozunu oynayan Lukaşenko, böylece ağız değiştirerek “NATO askerleri sınırımızda. Belarus kaybederse sırada Rusya var. Gelecek ilk talepte, Putin ile Belarus’a yardım sağlanması konusunda anlaştık” diye konuştu. Kremlin Sarayı da Lukaşenko’yu teyit eden bir açıklama yaparak, “Rusya destek vermeye hazır” dedi. Moskova yönetiminin tepkisi üzerine Belarus, ülkede yakalanan 33 Rus paralı savaşçıdan 32’sini Rusya’ya teslim etmiş, bunlardan 1’i Belarus vatandaşı olduğu için ülkede kalmıştı.

GREV ÇAĞRISI

Bu arada, ülkedeki geniş katılımlı protestoların ardından, toplu grevler başladı. Binlerce eylemci, devlet televizyonu önünde toplanarak “gerçekleri gösterin” diye çağrı yaptı. Devlet televizyonunun 100 kadar çalışanı da dışarı çıkarak eylemcilere destek verdi. AFP’nin haberine göre bazı devlet televizyonu çalışanları bugün itibariyle greve gitmeyi planlıyor. Birçok büyük devlet fabrikasında grevler düzenlenirken, sağlık personelleri de dahil bazı kamu çalışanları muhalif göstericilerin yanında yer aldı. Belarus krizinde bir ilk de yaşandı. Ülkenin Slovakya Büyükelçisi İgor Leşçenya, “Zorbalığa karşı halkın yayındayım” açıklaması yayınlayarak Lukaşenko karşıtı resmi tavır sergileyen ilk kişi oldu.