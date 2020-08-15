Belarus Cumhurbaşkanı Lukaşenko göstericilere uyarı

Lukaşenko, Savunma Bakanlığında yaptığı toplantıda, ülkede cumhurbaşkanlığı seçimleri sonrasında yapılan protestolar ve yaşanan gelişmelerle ilgili açıklamalarda bulundu.



Son zamanlarda kendini "barışçı" diye adlandıran protestocuların asker ve polislerin çocuklarına varıncaya kadar ailelerine baskı ve tehditlerde bulunduğunu belirten Lukaşenko, bu kimseleri uyardı. Lukaşenko, güvenlik güçlerinin kendisini, ailesini ve ülkenin güvenliğini sağlamak için yeterince kaynağa sahip olduğunu vurguladı.



Lukaşenko, "Bu yüzden sakin olun. Eğer erkekseniz, erkek olun. Savaşmak, kavga etmek istiyorsanız buyurun edelim. Ama haydi erkek erkeğe. Kızları öne sürüp, aileleri tehdit etmeyin. Şimdilik rica ediyorum, masum insanlara dokunmayın." ifadelerini kullandı.



Ülkede iç politikadaki durumla ilgili olarak yurt dışında kendilerine bir tür ara buluculuk ve yabancı bir hükümet kurmayı teklif ettiklerini aktaran Lukaşenko, "Bizim anayasaya göre oluşturulmuş normal bir hükümetimiz var. Herhangi bir yabancı hükümete ve aracıya ihtiyacımız yok. Bu ülkelerin yönetimleri rencide olmasın ama siz kendi işinize bakın." ifadelerini kullandı.



Geçen hafta Belarus’ta yapılan cumhurbaşkanı seçimlerini Lukaşenko’nun kazandığının ilan edilmesinden sonra protesto gösterileri başlamıştı. Gösteriler, 6 gün boyunca sürmüştü.



Belarus Merkez Seçim Komisyonundan yapılan açıklamada, Cumhurbaşkanlığı seçimlerini Aleksandr Lukaşenko’nun yüzde 80,1 oyla kazandığı, en yakın rakibi Svetlana Tikhanovskaya'nın oylarının ise yüzde 10,12'de kaldığı duyurulmuştu.