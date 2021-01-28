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Dünya
AA-İHA
Haber Giriş: 28.01.2021 - 11:05 | Son Güncelleme:

Beklenen gün geldi... DSÖ ekibi Vuhan'da çalışmalarına başlıyor!

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Beklenen gün geldi... DSÖ ekibi Vuhan'da çalışmalarına başlıyor!
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Koronavirüs salgınının başlangıç yeri olarak kabul edilen Çin'in Vuhan şehrine uzun uğraşlar ve tartışmalı gecikmelerden sonra giden Dünya Sağlık Örgütü ekibi zorunlu karantinalarının ardından nihayet incelemelerine başlamak için otellerinden ayrıldı. Dünyanın nefesini tutarak takip ettiği bu kritik araştırmanın serüveni dünya haber ajanslarının tümünde son dakika olarak duyuruldu.

Yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) kökenlerini araştırmak üzere Çin'e gelen Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) heyetinin karantinadan çıktığı bildirildi. 

Çin'e gelmelerinin ardından 14 günlük karantinaya alınan ekip, öğleden sonra Vuhan'daki otellerinden dışarı çıkıp bir otobüse binerken görüldü.

Ekibin, Kovid-19'un kökenlerini araştırmak için Vuhan'da saha çalışması yapması planlanıyor. 

Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Cao Licien, Vuhan'a gelen 13 kişilik heyetle ilgili basına yaptığı açıklamada, karantinadan çıktıktan sonra araştırmacıların Kovid-19'un kökenlerini araştırırken, Çinli bilim adamlarıyla ortak çalışmalar yürüteceğini, Çinli uzmanların iş birliği sürecinde DSÖ heyetine destek ve kolaylık sağlayacağını bildirmişti. 

Beklenen gün geldi... DSÖ ekibi Vuhanda çalışmalarına başlıyor

ABD, Avustralya, Almanya, Japonya, İngiltere, Rusya, Hollanda, Katar ve Vietnam'dan uzman ve araştırmacılardan oluşan heyetin, 14 günlük karantina sürecinde Çinli yetkililerle çevrim içi toplantılar yapacağı açıklanmıştı.

DSÖ heyeti, ocak ayı başında Çin'e gitmiş ancak Pekin yönetiminin geçerli vizeler alınmadığı uyarısını yapmasının ardından geri dönmek zorunda kalmıştı.

DSÖ yetkilileri virüsün kaynanağını araştırmak için Vuhana gidiyor
DSÖ yetkilileri virüsün kaynanağını araştırmak için Vuhan'a gidiyor

KOVİD-19 İLK KEZ VUHAN'DAKİ GIDA PAZARINDA GÖRÜLMÜŞTÜ

Dünya, Kovid-19 salgınından ilk kez, Çin'in, 31 Aralık 2019'da Hubey eyaletine bağlı Vuhan kentinde "kaynağı bilinmeyen gizemli solunum yolu hastalığının" ortaya çıktığını DSÖ'ye bildirmesiyle haberdar olmuştu.

Beklenen gün geldi... DSÖ ekibi Vuhanda çalışmalarına başlıyor

Hastalık, ilk kez Vuhan kentindeki deniz ürünleri gıda pazarını ziyaret eden kişilerde görülmüş, sebebi anlaşılamayan "solunum rahatsızlığı" şikayetiyle 17 Kasım'da ilk hasta hastaneye başvurmuştu.

 Akciğer iltihaplanmasına yol açan hastalığa yarasalarda bulunan bir beta koronavirüsün mutasyona uğramış hali olduğu tahmin edilen, daha önce bilinmeyen türdeki bir koronavirüsün sebep olduğu anlaşılmıştı.

ÇİN, SORUŞTURMA ÇAĞRILARINI GERİ ÇEVİRMİŞTİ

Çin, daha önce, ABD yönetiminin virüsün kökenine dair soruşturma başlatılmasına dair talebini reddetmiş, Avustralya hükümetinin nisan ayında DSÖ'ye uluslararası soruşturma çağrısı yapması üzerine bu ülkeye de ihracat kısıtlamaları getirmişti.

Vuhandan korkunç iddia: Koronavirüs kurbanlarını böyle susturmuşlar
Vuhan'dan korkunç iddia: Koronavirüs kurbanlarını böyle susturmuşlar!

SOSYAL MEDYADAN PAYLAŞTI

Araştırma ekibinden Peter Daszak sosyal medya hesabından otel odasında spor ekipmanlarının yer aldığı fotoğrafları ve çalışma masasını paylaşarak, “Son 2 haftadır saklandığım ‘spor salonuma’ ve ‘ofisime’ veda etmek biraz üzücü. Şimdi DSÖ ekibi ve Çinli meslektaşları ile işin bir sonraki aşamasına geçiyoruz” ifadelerini kullandı.

Beklenen gün geldi... DSÖ ekibi Vuhanda çalışmalarına başlıyor

Beklenen gün geldi... DSÖ ekibi Vuhanda çalışmalarına başlıyor

 

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