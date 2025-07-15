Bedevi-Dürzi tansiyonu: Suriye’nin güneyi karıştı İsrail de saldırı düzenledi

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İsrail ise Dürzilere arka çıkmak üzere havadan tankları vurduğunu açıkladı.

CAN KAYBI YÜKSEK

Dürzi ve Bedeviler arasında tansiyon karşılıklı suçlamak ve adam kaçırma olayları üzerine patlak verdi. Bedevilerin yolda kontrol noktası kurması, Dürzi bir manavın kaçırılması olayı tansiyonu hızla yükseltti. Merkezi yönetim Bedevilere destek vermekle itham edilirken kendisini Dürzi azınlığın hamisi gibi gören İsrail ise gerilime müdahil oldu. İsrail ordusunun Arapça Sözcüsü, Avichay Adraee X’ten yaptığı paylaşımda “Ordu kısa bir süre önce Suriye’nin güneyindeki Sami köyü bölgesinde birkaç tankı vurdu. Devam edecek” açıklamasını yaptı. Merkezi İngiltere’de olan Suriye İnsan Hakları Gözlemevi çatışmalarda aralarında çocuk ve güvenlik mensuplarının da bulunduğu en az 89 kişinin öldüğünü bildirirken yaklaşık 200 kişinin de yaralandığını duyurdu.

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Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Öncü Keçeli de olayların, Suriye hükümeti tarafından yerel düzeyde diyalog yoluyla en kısa sürede sona erdirilmesini umduklarını belirtti.

İSRAİL TEHDİT ETMİŞTİ

İsrail daha önce de Dürzi dini azınlığı savunmak için Suriye’ye müdahale etme tehdidinde bulunmuştu. Dünya genelindeki yaklaşık 1 milyon Dürzi’nin yarısından fazlası Suriye’de yaşıyor.