'Bedenimi cinsel obje olarak kullanmaktan vazgeçmiyorlar' Ünlü sporcu isyan etti!

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Ünlü sporcu Johanna Färber, Haziran ayında, Avusturya'nın Innsbruck kentinde düzenlenen IFSC (Uluslararası Tırmanış Sporu Federasyonu) Dünya Kupası sırasında çekilen yakın çekim görüntülerini Intagram hesabında "Ben bir sporcuyum ve en iyi performansımı göstermek için buradayım. Dürüst olmak gerekirse, binlerce insanın bunu gördüğünü bilmek beni gerçekten çok utandırıyor. Kadınları sporda cinsellikleriyle öne çıkarmayı bırakmalı ve performanslarını takdir etmeye başlamalıyız." şeklinde bir paylaşımla kınamış ve bu görüntüleri "saygısız ve üzücü" olarak nitelendirmişti.

Müsabakanın resmi yayın organı ORF daha sonra yayın için özür dilemiş, görüntüleri YouTube kanallarından geçici olarak kaldırmış ve görüntülerin mümkün olan en kısa sürede düzenlenip yeniden yükleneceğine söz vermişti.

Ancak Johanna Färber, bu olaydan sonra yine bir yarışmada uygunsuz TV yayınlarına maruz kaldı. Son olay geçen hafta Moskova'da düzenlenen dünya şampiyonasında yaşandı.

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Kaya tırmanışı sporunun 'elit' olarak bilinen camiası, müsabaka yayınlarında son aylarda iki ayrı olayda aynı sporcunun kalçasının yakın çekim görüntülerini gösterilmesinin ardından “kadın bedeninin cinsel obje haline getirilmesi” şikayetleriyle karşı karşıya.

Inside the Sport'un haberine göre, geçtiğimiz hafta Moskova'da düzenlenen IFSC Dünya Tırmanma Şampiyonası'nda kadınlar kaya tırmanışı etkinliğinin yarı finali sırasında, yayıncılar Avusturyalı atlet Johanna Färber'ın kalçasındaki iki tebeşir izini yakın çekim yaparak görüntüledi.

Ancak şu an olayın hiçbir görüntüsüne ulaşılamıyor ve yarışmanın resmi YouTube yayını, yakınlaştırılmış çekimin ilk yayınlandığı anın 10 saniyesini atlıyor.

Kurgulandığı çok net bir şekilde belli olan bölümde, ekranın sağ alt tarafında sporcuların segmentlerinde kalan süreyi sayan zamanlayıcı 3:40'tan 3:30'a atlıyor.

Inside the Games'de yer alan haberde, yorumcu Matt Groom’un, görüntüler gösterilir gösterilmez canlı yayında özür dileyerek, "O halde hadi müsabakaya geri dönelim" dediği, yayının ilerleyen saatlerinde başka bir yorumcu olan Hannah Meul'un da çekimi eleştirdiği belirtildi.

Olaydan sonra, tırmanış sporunun resmi yönetim organı olan Uluslararası Tırmanış Sporu Federasyonu, Färber'den özür dileyerek, üzücü olayı "IFSC olarak, insan vücudunun nesneleştirilmesini kınıyoruz. Bu duruma bir son verilmesi ve sporcuların korunması için daha fazla önlem alacağız.” diyerek eleştirdi.

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Färber, final bölümünde yer almadı ve yarışmayı 19. sırada tamamladı. Genç kadın ardından flaş bir kararla müsabaka fotoğraflarının da yer aldığı Instagram sayfasını kapattı.

Eski İngiliz sporcu Natalie Berry, "Bu spor her zamankinden çok daha fazla gündemdeyken ve bir çok kadın tırmanışla tanışmaya başlamışken bu saygısız olayın bir kez daha aynı sporcunun başına gelmesi çok büyük bir hayal kırıklığı yaratıyor.” şeklinde konuştu.

Berry, "Kameramanların ve editörlerin niyetleri bir sporcuyu metalaştırmak olmasa da, tarih boyunca kadınların sporda cinsel obje haline getirilmesi bağlamında, görsel olarak kalçadaki tebeşir izine odaklanmak tamamen uygunsuz bir hareket.” diye ekledi.