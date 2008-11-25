Bebek satışında şok karar

A.A. Twitter Linkedin Flipboard E-posta Linki Kopyala Yazı Tipi Belçika'da bir çiftin yeni doğan bebeklerini Hollandalı bir aileye sattığının belirlenmesi tartışmalara yol açarken, söz konusu satışın yasal suç oluşturmadığı ve engellenemeyeceği ifade ediliyor.

Gand kentindeki Jan Palfijn Hastanesinde geçen temmuz ayında doğum yapan Belçikalı kadın, bebeği ertesi gün Hollandalı bir çifte satarak doğum kayıtlarını bu çiftin adına yaptırdı. Olay bir süre sonra Hollanda basını tarafından ortaya çıkarılırken, Hollandalı aile, çocuğu para karşılığı satın aldığını doğruladı ve hastane yönetiminin de konudan haberdar olduğunu ileri sürdü.



BEBEĞİ SATAN ANNE BABAYA HİÇBİR CEZA VERİLEMİYOR



“Çocuk satmak kanunen suç oluşturmuyor” diyen adli yetkililer, yasal boşluk bulunduğunu, Ceza Kanunu'nda bu tür bir suç için öngörülmüş hiçbir madde bulunmadığını, satılan bebeğin biyolojik anne ve babasının hiçbir ceza göremeyeceklerini ifade ettiler.



İNSAN TİCARETİ DE SAYILAMIYOR



Bir çocuğun terk edilmesinin söz konusu olmadığını, olayın insan ticareti kapsamında da ele alınamayacağını belirten hukukçular, bu tür adli sorunların çözümü için yasaların güncelleştirilmesi gereği üzerinde durdular.



BEBEĞİ ALAN ÇİFTE SORUŞTURMA VAR, SATAN ÇİTE ADLİ TAKİBAT YOK



Gand Savcılığı, bebeği doğumdan sonra kendi çocuklarıymış gibi nüfusa kayıt ettiren Hollandalı çift hakkında soruşturma açarken, maddi ihtiyaçlarını gerekçe göstererek çocuğu sattıklarını kabul eden anne ve baba hakkında adli takibat yapılamıyor. Bebeğin Hollanda'da yaşamaya devam edeceği belirtiliyor.

