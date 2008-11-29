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Bebek satışı yasaklanıyor

Bebek satışı yasaklanıyor

Genç kadın bebeğini sattı kimse bir şey yapamadı. Ülke şimdi yasayla bebek satışını yasaklıyor.

Belçika'da bir çiftin yeni doğan bebeklerini Hollandalı bir aileye sattığının belirlenmesine ilişkin adli ve siyasi tartışmalar devam ederken, Parlamento bebek satışlarını yasaklamak için acil yasa önerisini gündemine aldı.

Gand kentindeki Jan Palfijn Hastanesinde geçen temmuz ayında doğum yapan Belçikalı kadın, bebeği ertesi gün Hollandalı bir çifte satarak doğum kayıtlarını bu çiftin adına yaptırdı. Olay bir süre sonra Hollanda basını tarafından ortaya çıkarılırken, Hollandalı aile çocuğu para karşılığı satın aldığını doğruladı ve hastane yönetiminin de konudan haberdar olduğunu ileri sürdü.

Söz konusu satışın yasal suç oluşturmadığını ve engellenemeyeceğini ifade eden adli yetkililer, yasal boşluk bulunduğunu, Ceza Kanunu'nda bu tür bir suç için öngörülmüş hiçbir madde bulunmadığını, satılan bebeğin biyolojik anne ve babasının hiçbir ceza göremeyeceklerini bildirdiler.

Bir çocuğun terk edilmesinin söz konusu olmadığını, olayın insan ticareti kapsamında da ele alınamayacağını belirten hukukçular, bu tür adli sorunların çözümü için yasaların güncelleştirilmesi gereği üzerinde durdular.

Gand Savcılığı, bebeği doğumdan sonra kendi çocuklarıymış gibi nüfusa kayıt ettiren Hollandalı çift hakkında soruşturma açarken, maddi ihtiyaçlarını gerekçe göstererek çocuğu sattıklarını kabul eden anne ve baba hakkında adli takibat yapılamıyor.

Belçika ve Hollanda'da söz konusu dosya siyasi ve adli makamlarca ele alınıyor. Bebeği sahiplenen Hollandalı aile, çeşitli dayanışma mesajlarından ve desteklerden güç alarak savunmasını sürdüreceğini belirtiyor.

Hollanda'da bazı makamlar, bebeğin bu aileden alınmasını, başka bir aileye evlatlık olarak verilmesini öneriyor, gerçek anne ve babasına iadesini ise mümkün görmüyorlar.

Belçikalı siyasetçiler, ülkede gazete duyurularıyla veya internet aracılığıyla, doğumdan önce veya sonra bebek satılabildiğini, bunun kabul edilemez olduğunu anlatarak, Parlamento gündemine “apar topar”; getirilen bir yasa değişikliği tasarısını tartışmaya başladılar.
Liberal senatör Philippe Monfils kanalıyla gündeme alınan söz konusu tasarıda, çocuklarını satan çiftlere bir ila 3 yıl hapis, bin ila 10 bin Avro para cezası getirilmesi öngörülüyor."
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