Bebeğini ölü doğurdu, milyon dolarlık dava tartışmalara yol açtı!

Gebeliğinin son aşamalarında uyuşturucu kullandığı iddia edilen ve karnındaki bebeğin ölümüne yol açan Kaliforniyalı kadın, eyaletin en yüksek mahkemesinin davasını bozmayı reddetmesinin ardından tekrar yargılanacak.

26 yaşındaki Chelsea Becker, Eylül 2019'da çocuğunu ölü doğurduktan sonra tutuklandı ve cinayetle suçlandı. Yetkililer, yapılan otopside bebeğin vücudunda uyuşturucu madde bulunduğunu açıkladı.



OLAYLA İLGİLİ ŞÜPHELER



ABD basınına göre, Becker’ın aleyhindeki ceza davasını durdurmaya çalışan herhangi bir savunma avukatı değil, Kaliforniya Eyaleti Başsavcısı Xavier Becerra idi.

Xavier Becerra tarafından yapılan açıklamaya göre, münferit bu olay ölü doğum ve düşük yapan diğer anneleri de zan altında bırakıyor.



Becerra, 26 yaşindaki Chelsea Becker davasının, uyuşturucu kullanımıyla mücadele eden diğer hamile kadınların yardım almasını engelleyebileceğini, adli birimlerin ölü doğumlara ve düşüklere olan tutumunu değiştirebileceğini iddia etti.

Kaliforniya Eyalet Yüksek Mahkemesi Becerra’nın itirazını reddetti.



Suçsuz olduğunu iddia eden Becker, 2 milyon dolarlık kefaletle tutuluyor.