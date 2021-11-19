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Bebeğin cinsiyeti kız mı, erkek mi? Her şey babanın genlerinde saklı

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Bebeğin cinsiyeti kız mı, erkek mi Her şey babanın genlerinde saklı

İngiltere'deki bilim insanlarının yaptığı araştırma erkeklerin vücudunda şimdiye kadar keşfedilmemiş bir genin X ve Y kromozomlarını kontrol edip bebeğin cinsiyetine etki ettiğini ortaya koydu. Araştırmaya göre bebeğin cinsiyeti babanın ailesindeki kız ya da erkek çocuk sayısına bağlı.

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Newcastle Üniversitesi'nden Corry Gellatly'nin yaptığı araştırma erkeklerin ailelerinden daha fazla erkek veya kız çocuğu sahibi olma eğilimini miras aldıklarını ortaya koydu.

Kuzey Amerika ve Avrupa'dan 556.387 kişi hakkında bilgi içeren 927 aile ağacını inceleyen araştırma, erkek kardeşleri çoğunlukta olan bir erkeğin erkek çocuk sahibi olma olasılığının daha yüksek olduğunu belirtirken, aynı şekilde çok sayıda kız kardeşi olan bir erkeğin ise kız çocuk sahibi olma olasılığının daha yüksek olduğunu iddia ediyor.

KADINLARDA TAHMİN ETMEK MÜMKÜN DEĞİL

Araştırmacı Corry Gellatly "Yaptığımız aile ağacı araştırması, erkek veya kız çocuk sahibi olma olasılığınızın kalıtsal olduğunu gösterdi. Erkeklerin ailelerindeki kadın ve erkek yoğunluğu çocuklarının cinsiyetini belirleyebiliyor ancak kadınlarda bunu tahmin etmek mümkün değil"

DAHA ÖNCE KEŞFEDİLMEMİŞ GEN X VE Y'LERİ KONTOL EDİYOR

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Erkekler, spermlerinin X veya Y kromozomu taşımasına bağlı olarak bebeğin cinsiyetini belirler. Bir X kromozomu annenin X kromozomu ile birleşerek kız bebek (XX) oluşturur ya da bir Y kromozomu anneninki ile birleşerek erkek bebek (XY) oluşturur.

Newcastle Üniversitesi'nin araştırması, henüz keşfedilmemiş bir genin, bir erkeğin çocuklarının cinsiyetini etkileyen daha fazla X veya daha fazla Y kromozomu içerip içermediğini kontrol ettiğini ileri sürüyor.

KADIN ERKEK DENGESİNİ BU GEN SAĞLIYOR OLABİLİR

Gellatly keşfettiği genin erkek ve kadın popülasyonunun dengeli olmasını sağladığını belirterek, "Bazı erkeklerin daha çok erkek, bazılarının ise daha çok kız çocuğu olmasına neden olan bu gen, bir popülasyonda erkek ve kadın sayısının kabaca dengeli olmasının nedenini açıklayabilir. Örneğin, popülasyonda çok fazla erkek varsa, dişiler daha kolay bir eş bulacak, bu nedenle daha fazla kızı olan erkekler daha fazla genlerini aktaracak ve sonraki nesillerde daha fazla dişinin doğmasına neden olacak” dedi.

SAVAŞLARDAN SONRA DAHA FAZLA ERKEK ÇOCUĞU DOĞDU

Dünya Savaşlarına katılan birçok ülkede, savaş sonrasında doğan erkek çocukların sayısında ani bir artış oldu. Birinci Dünya Savaşı'nın sona ermesinden sonraki yıl, savaş başlamadan önceki yıla kıyasla, İngiltere'de her 100 kız çocuğuna karşılık fazladan iki erkek çocuk doğdu. Gellatly'nin araştırmasında tanımladığı gen, bunun neden olduğunu açıklayabilir.

ERKEK SAYISININ DAHA FAZLA OLMASININ NEDENİ OLABİLİR

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Ayrıca çoğu ülkede tutulan kayıtlara göre erkek çocuk yoğunluğu kız çocuk yoğunluğuna göre daha fazla. Örneğin İngiltere ve ABD'de şu anda her 100 kadın için yaklaşık 105 erkek doğuyor. Söz konusu gen her yıl daha fazla erkek çocuğun doğmasının arka planında da yer alıyor olabilir.

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