BBC’nin özrü Trump’ı kesmedi: ‘Milyar dolarlık dava açacağım’

Haberin Devamı

Yaşananların BBC’nin yalan haber yaptığını gösterdiğini söyleyen ABD Başkanı, “Bunu uzun zamandır biliyorduk ama bu kadar sahte olduğunu bilmiyorduk. Muhtemelen gelecek hafta bir ara onlara 1 ila 5 milyar dolar arasında bir dava açacağız” dedi. İngiltere Başbakanı Keir Starmer’ı bu konu için arayacağını belirten Trump, Starmer ve İngiltere halkının çok utandığını savundu.

BBC News’te yayımlanan Panorama programında, ABD seçimlerinden kısa süre önce 28 Ekim 2024’te gösterilen “Trump: İkinci bir şans?” başlıklı belgeselde Trump’ın 2021’deki Kongre baskını öncesi yaptığı iki farklı konuşma destekçilerine, “Kongreye yürüyün ve savaşın” mesajı verdiği algısı yaratacak şekilde montajlanmıştı. Olayın ortaya çıkmasının ardından BBC Genel Müdürü Tim Davie ile Haber Dairesi Üst Yöneticisi Deborah Turness istifa etmişti. Trump’ın avukatları belgeselin düzeltilmesi için 14 Kasım’a kadar BBC’ye süre vermiş, İngiliz kamu yayıncısı ise belgeselin platformlardan kaldırılacağını bildirmiş ve özür dilemiş ancak tazminat talebini kabul etmeyeceğini bildirmişti. Trump, kurumun özür ve yayından çekme hamlelerine rağmen tazminat davası açacak.