BBC’de Trump depremi! İki müdür istifa etti

İngiliz kamu yayıncısı BBC’nin 6 Ocak 2021’de yaşanan ABD Kongre Baskını ile ilgili yapılan belgeselde ABD Başkanı Donald Trump’ın sözlerinin çarpıtıldığının ortaya çıkması kurumda deprem etkisi yarattı. Muhafazakâr çizgiye yakın İngiliz gazetesi Telegraph’ın BBC’deki iç yazışmalardan sızan bazı ifadeleri yayımlamasıyla başlayan sürecin sonunda BBC Genel Müdürü Tim Davie ve BBC Haber Direktörü Deborah Turness istifa etti. Geçen yıl BBC’nin Panorama programında yayımlanan “Trump: İkinci şans mı?” adlı belgeselde, ABD Başkanı’nın sözlerinin montajlanarak, 6 Ocak baskınını teşvik ettiği izlenimi oluşturulduğu belirtiliyor. BBC Yönetim Kurulu Başkanı Samir Shah da dün verilen yanlış karardan ötürü kurumun kamuoyundan özür dilediğini açıkladı.

KONUŞMAYI MONTAJLAMIŞLAR

Trump eylemlerden önce yaptığı açıklamada, “Kongre binasına gideceğiz, cesur senatörlerimize ve kongre üyelerimize sesleneceğiz” demişti. Panorama’da ise Trump’ın konuşmasından farklı bölümler birleştirilerek, Trump’ın “Kongre binasına gideceğiz. Sizinle olacağım. Ve savaşacağız. Tüm gücümüzle...” dediği iddia edilmişti. Konuşmasının birleştirilen kısımları arasında 50 dakikadan fazla süre olduğu ortaya çıkmıştı. Konuşmasındaki “Tüm gücümüzle (savaşacağız)” kısmını ise Trump aslında ABD seçimlerinde “hile yapıldığı” iddialarıyla ilgili söylemişti.

BBC’DEN ÖZÜR AÇIKLAMASI

Skandalı ortaya çıkaran İngiliz Telegraph gazetesi, BBC’nin yayın standartlarını belirleyen kurula bağımsız danışmanlık yapan ve geçen haziran ayında istifa eden Michael Prescott’un kurum içi yazışmalarını ifşa etmişti. Yazışmalarda Prescott, programın “Trump karşıtı” bir çizgide olduğunu dile getirirken, “Trump’ın protestocuları Kongre Binası’na saldırmaya teşvik ettiği iddiası incelendiğinde, Panorama’nın konuşmasının farklı bölümlerinden iki klibi bir araya getirdiği ortaya çıktı. Bu durum, Trump’ın söylemediği bir şeyi söylediği ve izleyicileri önemli ölçüde yanılttığı izlenimini yarattı” ifadeleri yer alıyordu. Öte yandan dün BBC Başkanı Samir Shah, Panorama programındaki montaj nedeniyle özür diledi.

ABD BAŞKANI MEMNUN: ‘SAHTEKÂRLAR KOVULDU’

ABD Başkanı Trump, kendisine ait sosyal medya platformu Truth Social’dan yaptığı paylaşımda, gelişmeyi memnuniyetle karşıladığını belirterek, “BBC’nin en üst düzey isimleri, patron Tim Davie de dahil olmak üzere, 6 Ocak’taki mükemmel konuşmamı ‘düzenledikleri’ için istifa ediyor/kovuluyor” açıklamasında bulundu. 6 Ocak 2021’de Kongre üyeleri, ABD Başkanı seçilen Joe Biden’ın başkanlığını tescil etmek üzere toplanmışlardı. Seçimi kaybeden Trump’ın destekçileri ise Kongre binasına zorla girmişti. Kongre baskınında dört kişi ölmüş, 100’den fazla polis memuru yaralanmıştı. Olayın ardından dört polis memuru da intihar etmişti.