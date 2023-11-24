BBC'de Filistin isyanı: Daha kaç insanın ölmesi gerekiyor?

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İsrail’in Gazze Şeridi’ne yönelik acımasız saldırıları 49 gündür aralıksız devam ederken, Batı medyasının uyguladığı çifte standart gözlerden kaçmıyor. 'Katliam' ve 'vahşet' gibi kelimeleri sadece Hamas için kullanan Batı medyası Filistinlilerin çektikleri acılara adeta kulaklarını kapatmış durumda.

BBC'YE ÇİFTE STANDART İSYANI: DAHA KAÇ İNSAN ÖLMESİ LAZIM?

İngiliz yayın kuruluşu BBC'de çalışan 8 gazeteci Batı medyasının Filistin sansürüne artık sessiz kalamadı ve isyan bayrağını açtı.

İsimlerini gizleyerek Al Jazeera'ya 2.300 kelimelik bir mektup yazan 8 gazeteci çalıştıkları kurumu 'çifte standart'la suçladı.



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Mektuplarında BBC'nin İsrail’le Filistinli direnişçiler arasındaki çatışmanın arka planını doğru anlatmadığını, tarihsel bağlamı çarpıttığını belirten gazetecilerifadelerini kullandılar.

"TEK SORUMLU HAMAS GİBİ GÖSTERİLİYOR"

BBC haberlerinde bölgedeki şiddetin tek kışkırtıcısı ve faili olarak Hamas'ın gösterildiğini vurgulayan gazeteciler bunun doğru olmadığını ancak BBC yayın politikası ile uyumlu olduğunu yazdılar.

Hamas'ın 7 Ekim'de gerçekleştirdiği saldırının 'dehşet verici' olduğunu ancak bunun ayrım gözetmeksizin sivillerin öldürülmesini haklı çıkaramayacağının altını çizen gazeteciler, BBC yönetiminin bu mantığını desteklemesini ya da sorgulamamasını eleştirdiler.

"İSRAİL YANLISI YAYIN YAPILIYOR, FİLİSTİNLİLERİN ACILARI ANLATILMIYOR"

BBC'nin savaş süresince 'İsrail yanlısı' haber yaptığını belirten gazeteciler, Filistinlilerin yaşadığı acıların, Gazzelilerin yaşadıkları zorlukların anlatılmadığını vurgulayarak çalıştıkları kuruma "tüm sivillere eşit muamele" çağrısında bulundu.



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Al Jazeera mektubun sekiz ortak yazarından ikisiyle görüştüğünü ve mektubun arkasındakilerin farklı etnik kökenlerden insanlar olduğunu açıkladı.



Ortak yazarlardan biri Al Jazeera'ye "Bu organizasyon bizi temsil etmiyor" dedi ve BBC'nin Ukraynalı sivillere gösterdiği hassasiyeti Filistinlilere göstermediğini söyledi.

BBC sözcüsü ise Al Jazeera'ya yaptığı açıklamada kendi gazetecilerinin eleştirilerine kulak tıkadı ve "BBC, çatışma boyunca Gazze ve İsrail'de yaşayan sivillere verilen yıkıcı zararı açıkça ortaya koydu." dedi.