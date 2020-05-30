BBC yazdı: ‘Türkiye doğru adımları attı'

BBC’ye konuşan Kent Üniversitesi’nden salgın hastalıklar uzmanı Dr. Jeremy Rossman, Türkiye’nin büyük bir felaketi doğru adımlarla önleyen ülkeler arasında yer aldığını söyledi. Rossmann, “Türkiye salgına karşı test, izolasyon, hareket kısıtlama ve takip etme konularında çok hızlı davranan birkaç ülkenin yer aldığı listede bulunuyor” dedi. Dünya Sağlık Örgütü’nün (DSÖ) Türkiye Temsilcisi Dr. Irshad Ali Shaik ise böylesi yeni bir salgında daha fazla insanın hasta olmasına yönelik beklentiye rağmen ‘Türkiye’de bir şeylerin yolunda gittiğini’ söyledi. BBC’ye konuşan Fatih İlçe Sağlık Müdürü Melek Nur Aslan, sağlık çalışanlarının büyük bir özveriyle çalıştığını, koronavirüsle mücadeleyi bir savaş gibi gördüklerini belirtti. Hastalığı atlatan 40 yaşındaki Hakim Sukuk ise hastanedeki bakımından çok memnun kaldığını anlattı. BBC’nin haberinde, “Başlangıçta Çin ve İngiltere’den bile daha kötü bir şekilde, dünyadaki en kötü yayılım gösteren salgınlardan birisiydi. Türkiye’deki ölüm sayılarının o dönemde en çok zarar gören İtalya’yı geçeceği tahmin ediliyordu. Üç ay sonra mutlak bir sokağa çıkma yasağı uygulanmadan bu atlatıldı” ifadesi yer aldı.