BBC sunucusu acı gerçeği açıkladı: Kitabımın yayınlandığını göremeden öleceğim!

Bağırsak kanseri tedavisi gören BBC podcast sunucusu Dame Deborah James, yayınlandığını bile göremeyeceği bir kitabı yazmak için iki yıl harcadığını, kitabı piyasaya çıktığında ise çoktan bu dünyadan göçmüş olacağını açıkladı…

James, yaşadıklarını Instagram hesabında paylaştı ve samimi açıklamalarda bulundu. Dame Deborah James, bağırsak kanseri teşhisini 2016 yılında almıştı.

Tedavisine Woking'deki ailesinin evinde devam eden 40 yaşındaki Deborah, dün Instagram'da, son iki yılını “How To Live When You Could You Could Be Dead” (Ölecekseniz Nasıl Yaşarsınız?) adlı bir kitap üzerinde çalışarak geçirdiğini açıkladı. Deborah sağlıklı günlerinde böyle poz vermiş

KİTAPTAKİ 'İRONİ'

James, başlığın 'ironisine' dikkat çekerek şunları yazdı:

“Hayatın en büyük zorluklarıyla karşı karşıya kaldığımızda nasıl olumlu bir zihniyete sahip olacağımıza dair tüm öğrendiklerimi (zor kazanılmış!!) paylaşmak istedim.

Kitap başlangıçta Ocak 2023'te yayınlanacaktı, ancak şimdi ağustosta piyasaya sürülmesi planlanıyor. Ancak yayıncıları Penguin'in tüm çabalarına rağmen Deborah, kitap yayınlanıncaya kadar hayatta kalmayacağına inanıyor.

“Ben bu diyardan uçup gittiğimde…” dedi talihsiz gazeteci gönderisinde. Ama ekledi “Umarım okuyucularımın kitabımı bekleyişi düşündüğüm kadar uzun sürmez”

Normalde Londra'da yaşayan ancak geçen hafta annesinin Woking'deki evinde taşınan Deborah, burada ‘yaşam sonu bakımı’ alacağını açıkladı. Dame Deborah James, kansere yakalandığı günden beri aynı zamanda kanser konusuyla ilgili çalışmalar yapan birçok sivil toplum örgütüyle iç içe ve onlar için kampanyalar yürütüyor. Ağustosta çıkacak kitabıyla poz veren gazeteci yazar Dame Deborah James

PRENS WILLIAM'IN ELİNDEN NİŞAN ALDI

BBC podcast'i You, Me And the Big C'nin sunuculuğunu yapan Deborah, yorulmak bilmeyen bağış toplama çabaları için ona bir Damehood takdim eden Prens William ile buluşmuş, o günün fotoğrafları uzun süre gündemden düşmemişti.

Deborah’ın katıldığı yardım çalışmalarında 6 milyon sterlinden fazla bağış toplandı. Piyasaya çıkacak yeni kitabının satışından elde edilecek gelir de kanser araştırma fonlarına gidecek. Bu satışlardan 3 milyon sterlin yardım toplanması bekleniyor. Üstelik kitabın yayıncısı Penguin de bağışlara katkıda bulunmayı şimdiden kabul etmiş.

Damehood birçok Hristiyan şövalye nişanının yanı sıra İngiltere, Avustralya ve Yeni Zelanda gibi diğer birkaç Commonwealth ülkesinin kullandığı bir unvandır. Geleneksel olarak erkeklere verilen şövalyelik için kadın üyelerin eşdeğeridir.

Prens William'ın ziyareti ve kendisine sunduğu nişan Deborah'ı böyle mutlu etmiş

Dame Deborah James, kitap yazdığını duyururken şu satırları kullandı:

“Başka bir kitap daha yazdım!! Bu haberi ölmeden önce sizinle paylaşacağım ama gerçekte kitabımı raflarda göremeyeceğim için içim parçalanmış bir haldeyim. Ama bu haberi sizinle paylaşmak istedim ve kitabım için gerçekten çok heyecanlıyım!”

Deborah'a Aralık 2016'da dördüncü evre bağırsak kanseri teşhisi kondu ve daha o günlerde kendisine beş yıldan fazla yaşayamayacağı söylendi…

2016'DAN BERİ SÜREN SAVAŞ YENİLGİYLE BİTTİ...

Çocukları 14 yaşındaki Hugo ve 12 yaşındaki Eloise ve kocası Sebastien ile 5 yıldan fazladır sürdürdüğü kanser savaşında sona gelen Deborah, ölüme adım adım ilerleyişini “Bunu yazmayı asla istemezdim ama vücudum artık hayatta kalmaya dayanamıyor.” diyerek açıkladı.

Artık kanser tedavisini bırakan gazeteci annesinin evine yerleşerek geçirdiği son günlerinde acı çekmemesi için gerekli ilaçları ve bakımı alacak. Artık tek önemli olan son günlerini etrafında sevdikleriyle birlikte geçirebilmek.

2016'da kanser teşhisini ilk aldığında bile öleceğinden emindi... Ama Deborah hiç yılmadan savaştı

Deborah, son haftalarını İngiltere Kanser Araştırmaları için fon toplamaya adadı ve Prens William tarafından ailesinin evine yaptığı kişisel ziyarette ‘Damehood’ unvanı aldı. O günün fotoğraflarını Instagram'da paylaşan Dame Deborah, sevincini “Prens William bugün aile evimize geldi!” diyerek anlatmıştı.

ÖLÜMÜNDEN SONRA YAPILACAKLARI LİSTELEDİ!

Öldüğünde 14 yaşındaki oğlu Hugo'yu ve 12 yaşındaki kızı Eloise'i desteklemek için 'Ölümümden sonra yapılacaklar listesine' başladığını ve kocası Sebastien'i aşkı bulmaya çağırdığını anlatan Deborah, çocuklarını ‘onlarla anlatılamaz derecede onur ve gurur duyuyorum’ diyerek, kocasını ise ‘bir kadının sahip olmayı hayal bile edemeyeceği kadar iyi bir eş’ olarak tanımladı.

Deborah eşine kendisi öldükten sonra yalnız kalmamasını, aşkı yeniden bulmasını ve kendini hayata kapatmamasını vasiyet etmiş.

Deborah gözyaşları içinde verdiği röportajlardan birinde şunları söyledi:

“Ailemin bildiği tek şey, yalnız kalmaktan korkmuş olmam. Yalnız ölmek istemiyorum. Ve hayatının sonunun yaklaştığını gördüğünüzde kontrolsüzce hıçkıra hıçkıra ağladığım anlar oluyor ama son günlerimi ağlayarak geçiremiyorum, bu çok büyük bir kayıp olurdu.” Bu güzel aile aylar içinde paramparça olacak

Dame Deborah, çocuklarına ilk randevularında ve düğün günlerinde yardımcı olmaları için mektuplar yazdığını ve onu hatırlamaları için Hugo'ya "güzel bir kalem, cüzdan veya kol düğmesi" ve Eloise'e de "Tiffany bilezik ve küpeler" alacağını söyledi.