BBC seçti: İlham veren 100 kadın

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Listede Nobel Barış Ödülü’nü kazanan Nadia Murad, toplu tecavüze uğrayan ve bu konuda kamusal alanda mücadele yürüten Fransız Gisèle Pelicot (72), oyuncu Sharon Stone, Olimpik atletler Rebeca Andrade ve Allyson Felix, şarkıcı Raye, Kıbrıs kökenli İngiliz sanatçı Tracey Emin, iklim aktivisti Adenike Oladosu ve yazar Cristina Rivera Garza da var. BBC, “Bu yıl Gazze, Lübnan, Ukrayna ve Sudan’da ölümcül çatışmalar ve insani krizlerle karşı karşıya gelen ve dünyanın dört bir yanında yapılan seçimlerde toplumların kutuplaşmasına tanıklık eden kadınlar daha da güçlü ve dayanıklı olmak zorunda kaldı” yorumunda bulundu. Listede Muğla’nın İkizköy mahallesinin muhtarı olan ve kömür madeni projesine karşı Akbelen ormanları için mücadele eden çiftçi ve çevre aktivisti Nejla Işık da yer aldı.