BBC muhabiri Myanmar'da kaçırıldı

Myanmar'da askeri darbeyi yerinde takip eden BBC muhabiri başkent Naypyidaw'da kaçırıldı.

Ülke basınında yer alan haberlere göre, Aung Thura isimli muhabir öğlen saatlerinde silahlı bir grup tarafından kaçırıldı.

İngiliz yayın kuruluşundan konu ile ilgili Twitter üzerinden yayınlanan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Muhabirimiz Aung Thura'nın kimliği belirsiz kişiler tarafından kaçırılmasından dolayı son derece endişeliyiz."

Myanmar ordusu, kendisine yakın siyasi grupların 8 Kasım 2020 seçimlerinde hile yapıldığı iddialarını ortaya atması ve ülkede yükselen gerilimin ardından 1 Şubat'ta yönetime el koymuştu.

Ordu, 1 yıllığına olağanüstü hal (OHAL) ilan ederken, Dışişleri Bakanı ve ülkenin fiili lideri Aung San Suu Çii başta olmak üzere pek çok yetkili ve iktidar partisi yöneticisini gözaltına almıştı.

Birleşmiş Milletler (BM) ve Avrupa Birliği (AB) başta olmak üzere uluslararası toplum darbeyi kınamıştı.

Türkiye de en sert tepki veren ülkelerin başında gelirken, ABD, Myanmar'a yaptırımları geri getirmeyi gündemine almıştı.

Halk, 6 Şubat'ta demokrasiye dönüş talebiyle gösterilere başlarken, polis yer yer göstericilere müdahalelerde bulunmuş, ordu ise bazı kentlerde sıkıyönetim kararı almıştı.

Kripto Para Piyasaları için Bigpara

Kripto Para Piyasaları için Bigpara