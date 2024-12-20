BBC muhabiri Colani’ye sordu: Afganistan gibi mi olacaksınız

Haberin Devamı

Suriye’ye yönelik yaptırımların kaldırılması çağrısını yapan HTŞ lideri, “Şimdi bütün olanlardan sonra yaptırımlar kaldırılmalı çünkü bunlar önceki rejimi hedef alıyordu. Ezilenler ve ezenler aynı şekilde muamele görmemeli” dedi. HTŞ’nin “terörist örgüt” listesinde bulunmasından dolayı rahatsızlığını dile getiren Colani, sivilleri ya da sivil bölgeleri hedef almadıklarını öne sürdü.

‘KÜLTÜRÜMÜZ FARKLI’

Colani, Jeremy Bowen’ın “Suriye Afganistan’a mı dönüşecek” sorusuna verdiği yanıtta, iki ülkenin çok farklı olduğunu, farklı geleneklere sahip olduğunu söyledi. Afganistan’ı bir “kabile toplumu” olarak tanımlayan HTŞ lideri, Suriye’de kurulacak hükümetin ve yönetim şeklinin, ülkenin tarihine ve kültürüne uygun olarak biçimleneceğini ekledi. Bu açıklamalarının yanı sıra kadınların eğitime katılmasından yana olduğunu aktaran HTŞ lideri, “İdlib’de sekiz yıldan fazladır üniversitelerimiz var. Üniversitelerdeki kadın öğrenci oranı yüzde 60’ın üzerinde” dedi.

Haberin Devamı

ALKOL SORUSUNA YANITI

Ülkede alkollü içecek tüketimine izin verilip verilmeyeceği sorusuna ‘bunlar yasal konular’ sözlerini ekleyen HTŞ lideri, “Benim konuşma yetkimin olmadığı birçok şey var çünkü bunlar yasal konular. Hukukçulardan oluşan bir komite anayasayı hazırlayacak. Onlar karar verecek. Her yönetici ya da devlet başkanı, bu yasalara uymak zorunda olacak” dedi.