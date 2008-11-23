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BBC: ‘Korsan avcısı' Türk Fırkateyni Gökova

BBC: ‘Korsan avcısı Türk Fırkateyni Gökova

BBC ekibi, bindiği Türk firkateyni ‘Gökova'nın nasıl Mogadişu'ya giden yardım gemilerine eskortluk yaptığını sergilerken, ‘Gökova'yı NATO'nun ‘Korsan Avcısı' 4 gemisinden 1'i olarak tanıttı.

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Korsan avcısı Türk fırkateyni Gökova

Gökova korsanlara böyle göz açtrmıyor-Video

Gökova'ya alınan BBC News'dan Christian Fraser'ın, ‘Korsan avcılarıyla devriye' başlıklı haberinde Kenya'nın Mombasa Limanı'na ulaşan yolda korsanların saldırısına uğramış Rus tankerine dikkat çekildi. Gövdesi korsanların roketatarlarıyla (RPG-7) delinmiş tanker Mombasa Limanı'na gelirken, Mombasa'dan Mogadişu'ya 1 hafta sürecek 3 milyon aç Somalili'ye yardım götürmek üzere 500 millik yolculuğa çıkacak BM Dünya Gıda Programı'na (WFP) ait 3 yük gemisi gösterildi.

Dünyanın en tehlikeli sularında seyreden bu yardım gemilerine Gökova'nın içinde olduğu 4 NATO gemisinin refakat ettiği bildirildi. NATO’nun Standing Maritime Group 2'de 240 kişilik mürettebatı olan Gökova dışında İngiliz HMS Cumberland, İtalyan sancak gemisi Durand De La Penne ve Yunan firkateyni Themistokles görev yapıyor.

BBC, bu dört savaş gemisinin BM Genel Sekreteri Ban Ki-Moon'un talebiyle yıl sonuna kadar bölgede kalacaklarını bildirdi. Gökova mürettebatının 24 saat alarm vaziyetinde olduğuna dikkat çeken BBC, Türk savaş gemisinde imdat sinyalleri alındığında harekete geçmek üzere bir özel kuvvetler timi ile helikopterin hazır beklediğine dikkat çekti. Gemideki helikopterin korsanları caydırdığını aktatan BBC, yayınında “Korsanlar helikopteri üzerlerinde gördüğünde eylemlerinden vazgeçiyorlar” denildi.

Gökova’nın komutanı Ender Kahya, BBC'ye helikopterin caydırıcı rolünü anlattı. BBC, Suudi petrol tankerinin kaçırılışına değinirken korsanların cesaret ve hünerlerinin arttığını anlatırken korsanların hedef şaşırtarak savaş gemilerine düzme saldırılar düzenlerken aynı anda esas hedeflerini ele geçirdikleri kaydedildi.

Kaptan köşkündeki teknolojiyle korsanların saptanmasının kolay olduğunu bildiren BBC, 0 knot hızla seyahat eden korsan teknesinin fark edilmesinin engin denizde fark edilmesinin kolay olmadığına dikkat çekti.

Radarda küçük nokta olarak görünen genelde 3 teknelik korsan teknelerini ana gemiler yakıtla besliyor. Ana geminin mürettebatı korsan tekneleriyle telsizle haberleşmiyor. Gökova’dan yüzbaşı Mehmet Elyürek, son haftalardaki sık korsan saldırılarının kış gelmesiyle birlikte azalacağına inanırken, “Gemilere çıkmak için hafif rüzgara ihtiyaçları var. Yüksek dalgalar bu saldırıları engelleyecek. Çok geç olmadan kaçırabildikleri en fazla gemiyi kaçırmaya çalışıyorlar” dedi.

Korsanların limanları terk etmesini engellemek çözümü üzerine konuşan komutan Ender Kahya, “Korsanların limanları terk etmesi engellenebilir. Bu taktik değişikliği yüksek makamlardan gelmeli. Brüksel gibi. Tabiiki gerekirse limanları bloke edebiliriz” diye konuştu.

BBC, Gökova sayesinde 3 yardım gemisinin Mombasa'yı terk edebildiğini bu 3 gemiden 1'inin haziran ayında Mogadişu'da korsanlar tarafından kaçırılan Victoria olduğunu ekledi.

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