Bayramda komşuya koştuk

Duygu Leloğlu
Oluşturulma Tarihi: Mart 22, 2026 07:00

Ortadoğu’da şiddetlenen savaşın yarattığı endişe ortamında, Yunanistan’ın imdadına Türk turist yetişti.

Bayram tatilini fırsat bilen binlerce Türk, Ege’deki Yunan adalarına akın etti. Bu yoğun ilgi, ada esnafının yüzünü güldürürken, turizm sezonuna da güçlü bir başlangıç oldu.

Yunan basınına göre 2 binden fazla Türk turist Midilli Adası’na geçiş yaptı. Benzer hareketlilik Sisam Adası’nda da yaşandı. Otellerde doluluk oranları artarken, restoran ve kafelerde yoğunluk dikkat çekti.

‘TÜRKLER TURİZM SEZONUNU AÇTI’

Yunan medyasında “Türkler turizm sezonunu açtı” ve “Savaşa rağmen iki halk bir arada” yorumları öne çıktı. Türk turist akını, sezonun geri kalanı için umut verici bir tablo olarak değerlendirildi. Ekonomik zorluklarla mücadele eden ada esnafı, bu hareketliliğin yaz boyunca sürmesini bekliyor. Geçen yıl 1.4 milyon Türk turist komşuyu ziyaret etti. Adalardaki artışta, geçen yıl başlatılan kapıda vize uygulaması etkili oldu. 

