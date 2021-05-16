Bayram ziyaretinde katliam

İsrail’in Hamas’a yönelik harekâtı birçok noktada sürerken, dün Gazze korkunç bir saldırıya sahne oldu. İsrail savaş uçaklarının, Gazze’nin batı kesimindeki Şati mülteci kampında üç katlı bir binaya düzenlediği saldırıda, aynı aileden 8’i çocuk ikisi kadın 10 Filistinli hayatını kaybetti. Dün sabah erken saatlerde gerçekleşen saldırı, tek seferde en çok sivil kaybın verildiği saldırı olarak da kayıtlara geçti.

UYARI YAPMADAN VURDULAR

Eşi ve beş çocuğunu saldırıda kaybeden Muhammed Hadidi, eşi ve çocuklarının Ramazan Bayramı dolayısıyla akrabalarını ziyarete gittiğini söyledi. Saldırının ardından binanın enkazına saçılan oyuncaklar ve yemek dolu tabaklar dikkat çekti. Amerikan Associated Press ajansına konuşan Filistinli Cemal el-Naci, “Hiç uyarı yapılmadı” diyerek “İnsanların yemek yediğini görüyorsunuz ve ardından onları bombalıyor musunuz? Gücünüz buna mı yetiyor” diyerek İsrail’e tepki gösterdi.



ÖMER’İN MUCİZE KURTULUŞU

Gazze’deki Sağlık Bakanı Yardımcısı Yusuf Ebu Riş ise basına yaptığı açıklamada, saldırının gerçekleştiği evden şu ana kadar sağ kurtarılan tek kişinin 5 aylık Ömer adlı bebek olduğunu söyledi. Ebu Riş, Şati mülteci kampındaki saldırıyı “katliam” olarak nitelendirmenin bile yetersiz kalacağını dile getirdi.

BİLANÇO AĞIRLAŞIYOR

İsrail ordusundan konuyla ilgili bir açıklama yapılmazken, Hamas’ın askeri kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, Gazze ve Batı Şeria’da şehit olan Filistinlilerin intikamının alınması için Aşdod, Beersheba’nın roketlerle vurulduğunu duyurdu. İsrail’in Gazze Şeridi’ne düzenlediği saldırılarda 10 Mayıs’tan bu yana 41’i çocuk, 23’ü kadın 145 Filistinli şehit oldu, 1100 Filistinli yaralandı. İsrail’de de şimdiye kadar, biri çocuk ve biri asker 7 kişi hayatını kaybetti.



İSRAİL: ÖLÜMLER KAÇINILMAZ

İsrail Ordusu Sözcüsü Jonathan Conricus, askeri noktaların hedef alındığını, sivil kayıpları aza indirmek için uyarı atışları yaptıklarını ancak sivil ölümlerin kaçınılmaz olduğunu söyledi.

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