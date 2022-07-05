Bayraktar ve ANKA’lar alarma geçirdi... Atina'dan adalara Anti-İHA sistemi

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Söz konusu cihazların, İsrail yapısı “Drone Dome” (Uçan Göz Kubbesi) sisteminin, Yunanistan’ın coğrafi ihtiyaçlarına uyarlanmış bir versiyonu olduğunu kaydeden Kathimerini, “Bu cihazlar, Türk Bayraktar TB-2 ile ANKA-S’lerin uçuşları sırasında uçuş planlarını değiştirebilecek özelliklere sahip. İHA ve SİHA’ları körleştirebiliyor” ifadesini kullandı. Bugüne kadar, İsrail’den söz konusu cihazların satın alındığına dair herhangi resmi bir açıklama yapılmadı.

Yunan medyasında daha önce “Drone Dome”ların satın alımı için İsrailli üretici firma Rafael ile görüşmeler yapıldığı haberleri yer almıştı. Aynı haberlerde, bu cihazların 360 derecelik radarları sayesinde, erken tespit yapabildikleri, yaydıkları parazitler sayesinde de İHA’ların merkez istasyonları ile olan iletişimi kesebildikleri belirtilmişti.

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Türk İHA’larının yaklaşık 2.5 yıldır Ege’de gerçekleştirdikleri uçuşlar, Yunanistan’ın askeri planlamalarında ciddi sorun yaratıyor. Ta Nea gazetesinde yayımlanan bir yazıda, “Türk İHA’ları hemen her gün hem Yunan savaş gemilerinin Ege’deki hareketlerini, hem de adalardaki Yunan savunma noktalarını izleyebiliyorlar” denildi. Türk İHA’ları ayrıca, Yunanistan için ciddi bir ekonomik sorun haline de geldi. Yunan Hava Kuvvetleri, Türk İHA’larını “tespit” ve “püskürtme” operasyonları için F-16 savaş uçaklarını havalandırıyor. Böylece, Türk İHA’ları düşük bir maliyetle uçarken, Yunan F-16’ların her uçuşu binlerce Euro’ya mal oluyor.

ABD’DEN İHA ALACAK

Bu arada Yunanistan ABD’den “MQ-9” tipi 3 adet İHA satın alacak. MQ-9 tipi İHA’ların maliyeti 400 milyon euro civarında. Söz konusu İHA’ların satın alımı için niyet mektubu şubat ayında ABD’ye gönderilmişti. İsrail’den 40 milyon Euro karşılığında 3 yıllığına kiralanarak, orta Ege’de İskiri (Skiros) adasında konuşlandırılan 2 adet Heron tipi İHA ile ilgili önümüzdeki yıl sona erecek sözleşmenin ise yenilenip yenilenmeyeceği henüz kararlaştırılmadı.

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İSRAİL YAPIMI SİSTEM

- İsrailli Rafael İleri Savunma Sistemleri şirketinin geliştirdiği ve ilk kez 2016 yılında tanıtılan “Drone Dome” (Uçan Göz Kubbesi) cihazları, başta havalimanları olmak üzere İHA ve SİHA’lara hedef olabilecek stratejik yerlerin korunmasında kullanılıyor.



- İsrail, özellikle Şii Hizbullah, Filistinli Hamas, İslami Cihad örgütleri ve İran’dan gelebilecek İHA tehditlerine karşı bu sistemleri konuşlandırıyor. Bununla beraber Drone Dome cihazlarının İsrail dışında da kullanıldığı rapor edildi.

- Londra’daki Gatwick Havalimanı’nda Aralık 2018’de saptanan kimliği belirsiz İHA’lar üzerine İngiliz ordusunun havalimanına geçici olarak Drone Dome cihazlarını getirdiği iddia edilmiş, ancak daha sonra yerli aygıtların konuşlandırıldığı bildirilmişti.

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Gözden Kaçmasın Financial Times’a konuşmak Haberi Görüntüle

İHA’LARI ENGELLEMEK HER KOŞULDA MÜMKÜN DEĞİL

Yunanistan’ın Türkiye’nin İHA’larını parazit yayan elektronik muharebe cihazlarıyla etkisiz hale getirmesi, her koşulda mümkün değil. Kullanılacağı alan ve rota önceden belirlenmiş ise hava aracı havalandıktan sonra yerden ek komut alma ihtiyacı duymaksızın bırakıldığı noktaya kendisi geri dönüş yapıyor. Dolayısıyla dış sinyal müdahalelerine karşı ‘kapalı’ kalıyor. İstasyon ile İHA arasında sürekli komut alışverişi yapılması halinde bir risk durumu oluşabilir.