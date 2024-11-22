Bayraktar TB2'ye hayran kaldılar: Hırvat basını övgüyle bahsetti... 'Geleceğin yetenekli ve yüksek kalitedeki sistemleri'

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Hırvatistan, Bayrak TB3 ile TCG Anadolu gemisinden başarılı bir kalkış iniş gerçekleştirerek tüm dünyadaki gözleri üzerine çeken Baykar ile anlaşma gerçekleştirdi.

Hırvatistan Savunma Bakanlığı ve Türk Savunma Sanayi'nin en önemli firmaları arasında bulunan Baykar arasında yapılan anlaşma ile Bayraktar TB2 SİHA'ları, Avrupa Birliği (AB) üyesi bir ülkenin daha envanterine girmiş oldu.

Milli SİHA'lar, Kasım 2024 itibariyle NATO üyesi 6 ülke ile AB üyesi 4 ülkenin envanterinde yer alarak görevlerine devam ederken KDV hariç 67 milyon Euro karşılığında Hırvatistan ordusuna hizmet ederek Hırvatistan semalarında görev yapacağı bildirildi.

HIRVATİSTAN BASINI ÖVGÜYLE BAHSETTİ

Hırvatistan'da yayınlanan Dnevnik gazetesi, Baykar Genel Müdürü Haluk Bayraktar ve Hırvatistan Savunma Bakanı Ivan Anusic arasında imzalanan anlaşmayı iki ayrı haber ile duyurdu.

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Dnevnik'in "Hırvatistan muhteşem uçak satın aldı" başlığıyla yayınlanan haberde, Türk İHA'larının Rusya ile savaşan Ukrayna'nın savunmasında bir koz olduğuna değinildi.

Türk İHA'larının 2025 yılının Eylül ayında Hırvat ordusunun envanterine gireceği bahsedilen haberde, Hırvatistan Savunma Bakanı Ivan Anusic'in, "Savaş ve yasa dışı göç söz konusu olduğunda, bu sisteme ihtiyacımız var" sözleri aktarıldı.

Haberde, Baykar Genel Müdürü Haluk Bayraktar'ın "Adriyatik semalarını koruyacak ve bölgedeki istikrara katkı sağlayacak Bayraktar TB2 sistemimizin Hırvatistan savunma kuvvetlerine girmesinden büyük onur duyuyoruz" ifadelerinin yer aldı.

Haberde, Bayraktar TB2 İHA'larının 5 bin metre yükseklikte ve saatte 220 km hızla uçabildiği ayrıca 150 kilograma kadar ağırlık taşıyabildiği ve havada 24 saatten fazla kalabildiği belirtildi.

Baykar tarafından üretilen İHA'ların bugüne kadar 35 ülkeye ihraç edildiği vurgulanan haberde, Askeri analist Marinko Ogorec'in "Ukrayna'da en yoğun şekilde kullanıldılar. Geleceğin yetenekli ve yüksek kalitedeki sistemleri" sözleri yer aldı.

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Dnevnik'in servis ettiği bir diğer haber ise "Anusic güçlü bir İHA alımı için sözleşme imzaladı: Bu çok ihtiyaç duyulan bir sistem" başlığıyla yayınlandı.

Haberde, sınır kontrolü açısından en iyi modern sistemlerden biri olduğuna dikkat çekildiği belirtilirken Hırvatistan Savunma Bakanı Anusic'in "muharebe operasyonlarının yanı sıra yasadışı göçü de izleyebilecek çok ihtiyaç duyulan bir sistem" ifadesi aktarıldı.

Haluk Bayraktar'ın iki ülke arasındaki anlaşmayı tarihi bir olay olarak nitelendirdiği vurgulanan haberde, Bayraktar'ın "Milletlerimiz dostluğu paylaşıyor ve barış ve güvenliğe yönelik iş birliğini güçlendiriyor" sözleri yer aldı.

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"DÜNYANIN EN İYİ İHA SİSTEMLERİNDEN BİRİ"

Hırvatistan'da yayınlanan Glas Slavonije gazetesindeki haberde, Hırvatistan Savunma Bakanı Anusic'in, "Dünyanın en iyi İHA sistemlerinden biri olduğunu" vurguladığı belirtildi.

Savunma Bakanı Anusic'in, Bayraktar TB2 İHA'ları için "Hırvatistan ordusunun yeteneklerini daha da güçlendirecek" sözleri aktarıldı.

Haberde ayrıca Anusic'in, Bayraktar TB2 İHA'larının, "güvenlik durumuna hızla uyarlanmasının önemini" vurguladığının altı çizildi.