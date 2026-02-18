Bayraktar TB3 SİHA NATO tatbikatına damga vurdu: Zorlu hava koşullarında kusursuz gösteri

Haberin Devamı

Türk savunma sanayii, deniz havacılığında ulaştığı güvenilirlik seviyesini Baltık Denizi’nin en zorlu şartlarında bir kez daha ortaya koydu. NATO’nun en büyük tatbikatlarından Steadfast Dart 2026’nın ilgili safhasında, hava sıcaklığının eksi 5 dereceye kadar düştüğü, yoğun kar yağışı ve şiddetli rüzgârın etkili olduğu ortamda Bayraktar TB3 SİHA uçuş gösterisi gerçekleştirdi.

DONDURUCU SOĞUKTA TAM PERFORMANS

Tatbikatın icra edildiği Baltık Denizi’ndeki ağır kış şartlarına rağmen TCG Anadolu’nun kısa pistinden otonom olarak havalanan Bayraktar TB3, havacılık kabiliyetlerini müttefik ülke temsilcilerine sergiledi.

Şiddetli rüzgârın deniz üzerinde oluşturduğu türbülansa rağmen kararlı uçuş karakteristiğini koruyan milli SİHA, görevini başarıyla tamamladı. Şiddetli soğuk nedeniyle buz tutan ve temizlenen piste otonom iniş gerçekleştirdi.

Tatbikata katılan savaş uçakları ve helikopterlerin uçamadığı hava şartlarında görev yapabilen tek hava aracı olan Bayraktar TB3, gösterimin ardından müttefik ülke temsilcilerinden tam not aldı.

HER TÜRLÜ HAVA ŞARTINDA GÖREVE HAZIR

Aynı bölgede kısa süre önce icra edilen ve su üstü hedeflerin ikili salvo MAM-L atışlarıyla tam isabetle vurulduğu faaliyetlerin ardından gerçekleştirilen bu uçuş, milli SİHA’nın her türlü hava koşulunda operasyonel görev yapabildiğini bir kez daha ortaya koydu.

İHRACAT ŞAMPİYONU

Tüm projelerini başlangıçtan bu yana öz kaynaklarıyla yürüten Baykar, 2025 yılında da insansız hava aracı segmentinde dünyanın en büyük ihracatçısı olmayı sürdürdü. Son üç yıldır küresel SİHA pazarındaki liderliğini koruyan şirket, 2025’te ulaştığı 2,2 milyar dolarlık ihracat hacmiyle kendi rekorunu yeniledi.

Gelirlerinin yaklaşık yüzde 90’ını ihracattan elde eden Baykar, Türkiye’nin yüksek teknoloji ihracatında lokomotif firmalardan biri oldu.

DÜNYANIN EN BÜYÜK İHA ŞİRKETİ

2023 ve 2024 yıllarında Türkiye’de tüm sektörler arasında en fazla ihracat yapan ilk 10 firma arasına girerek “İhracatın Şampiyonları” ödülünü alan Baykar; 2021, 2022, 2023 ve 2024 yıllarında Savunma Sanayii Başkanlığı ile Türkiye İhracatçılar Meclisi verilerine göre savunma ve havacılık sektörünün ihracat lideri oldu.

2023’te sektör ihracatının üçte birini tek başına gerçekleştiren şirket, 2024’te ise savunma ve havacılık ihracatının dörtte birini üstlendi. Dünyanın en büyük insansız hava aracı şirketi olarak gösterilen Baykar, Bayraktar TB2 için 36 ülkeyle, Bayraktar Akıncı için ise 37 ülkeyle ihracat anlaşması imzaladı.