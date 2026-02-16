Bayraktar TB3 SİHA fırtınası komşuda panik yarattı: NATO'da ve dünyada ilk... 'Türkiye'nin güç gösterisi'

Güncelleme Tarihi:
Almanya'nın ev sahipliğinde icra edilen 2026'nın en geniş kapsamlı NATO tatbikatı Steadfast Dart-26'ya, yerli ve milli insansız hava aracı Bayraktar TB3 damgasını vurdu.
Bayraktar TB3, TCG ANADOLU amfibi hücum gemisinden havalanarak NATO tatbikatı kapsamında yurt dışındaki ilk operasyonel gösterisinde tam puan aldı.
NATO tatbikatlarında bir uçak gemisinden ilk kez SİHA kullanılması olarak kayda geçerken Yunanistan gazetesi Ekinos, Türkiye'nin sergilediği yeni kabiliyeti mercek altına aldı.
"TARİHİ BİR SÜRECE SAHNE OLDU"
"Türkiye'nin Bayraktar'larla güç gösterisi" başlıklı haber ile duyurulan gelişmeye ilişkin gazete, "geçtiğimiz hafta sonu, NATO ve deniz operasyonlarının yürütülme şekli açısından tarihi bir sürece sahne oldu" ifadelerini kullandı.
Tatbikatın deniz safhasında, TCG ANADOLU’nun kısa pistinden bağımsız şekilde havalanan Bayraktar TB3’ün, çift MAM-L mühimmatıyla yüzey hedeflerini yüksek isabet oranıyla imha ettiği belirtildi.
Bayraktar TB3'ün atış görevlerini başarıyla tamamladıktan sonra gemiye güvenli bir şekilde iniş yaptığı kaydedilen haberde, "Türkiye, kısa pistli gemilerden operasyon yapabilen dünyadaki ilk ve tek İHA olan Bayraktar TB3 ile bu alanda bir ilke imza attı" değerlendirmesinde bulunuldu.
DÜNYADAKİ İLK GEMİ
TCG ANADOLU'nun İHA taşımak için "ana gemi" olarak tasarlanan dünyadaki ilk gemi olduğu belirtilen haberde, amfibi harekat gemisinin Yunanistan için şu riskleri doğurduğu kaydedildi:
BAYKAR BAŞARISINI TAÇLANDIRIYOR
Haberde, “Baykar, operasyonel başarılarını ekonomik verilerle de taçlandırıyor” ifadelerine yer verildi.
Yunan basınının aktardığı bilgilere göre şirket, 2025 yılında 2,2 milyar dolarlık ihracat hacmiyle tüm rekorları kırdı. Gelirlerinin yüzde 90’ını ihracattan elde eden Baykar; Bayraktar TB2 için 36 ülke, AKINCI TİHA için ise 16 ülke ile sözleşme imzalayarak toplamda 37 ülkeye ulaşmış durumda ve dünyanın en büyük İHA şirketi unvanını koruyor.