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Dünya
Haber Giriş: 20.08.2021 - 07:00 | Son Güncelleme:

Bayrak protestoları

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Bayrak protestoları

Afganistan’ın Celalabad kentinde önceki gün Taliban’a karşı düzenlenen gösterilerde en az üç kişinin militanlar tarafından öldürülmesinin ardından, dün de Küner vilayetinin başkenti Esadabad’dan benzer bir haber geldi.

Ülkenin 19 Ağustos 1919’da İngiltere’den bağımsızlığını ilan etmesinin yıldönümünün anıldığı Bağımsızlık Günü’nde sokağa çıkan bir grup, ülkenin ulusal bayrağını dalgalandırdı.

Görgü tanıkları, Taliban militanlarının ateş açtığını ve en az iki kişinin öldüğünü belirtti. Reuters’a konuşan görgü tanığı Muhammed Salim, “Başta korktum ve gitmek istemedim fakat komşularımdan birinin katıldığını gördüğümde, evdeki bayrağı alıp çıktım. İzdihamda ve Taliban’ın açtığı ateşte birkaç kişi öldü” dedi.

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