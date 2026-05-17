Baykar'ın hamlesi Yunanistan'da geniş yankı uyandırdı: 'Kapsamlı işbirliğinin önü açıldı'

İstanbul’da Baykar ile Safran arasında 12 Mayıs 2026’da imzalanan stratejik ortaklık anlaşması, insansız hava araçları (İHA) ve akıllı mühimmat sistemlerinin ortak geliştirilmesini kapsıyor. İş birliğinin ilk aşamasında, Safran’ın Euroflir elektro-optik hedefleme sisteminin Bayraktar TB2 platformlarına entegre edilmesi planlanıyor. Anlaşmanın; optik sistemler, navigasyon çözümleri, hassas hedefleme teknolojileri ve hava-yer operasyonlarına yönelik entegre sistemleri içerdiği bildirildi.

Yunan medyasında yer alan değerlendirmelerde, Baykar’ın Avrupa merkezli savunma şirketleriyle kurduğu ortaklık ağının genişlediğine dikkat çekildi. Haberlerde, Türk savunma sanayisinin özellikle insansız hava araçları alanında son yıllarda önemli bir büyüme gösterdiği ifade edilirken, Safran ile kurulan yeni iş birliğinin Avrupa savunma pazarında önemli sonuçlar doğurabileceği yorumları yapıldı.

Baykar Genel Müdürü Haluk Bayraktar ve Safran Electronics and Defense Genel Müdür Yardımcısı Alexandre Ziegler

POWERGAME: AVRUPA SAVUNMASINDA YENİ DÖNEM

Powergame, Baykar ile Safran arasındaki ortaklığın Avrupa savunma sanayisindeki en önemli gelişmelerden biri olarak değerlendirdi. Anlaşmanın Avrupa İHA pazarını, NATO’nun silahlanma programlarını ve Doğu Akdeniz’deki dengeleri etkileyebileceği yorumuna yer verildi.

Yunan haber sitesi, Euroflir sisteminin Avrupa’daki en gelişmiş elektro-optik çözümlerden biri olduğuna dikkat çekerek, bu teknolojinin Bayraktar TB2’ye entegre edilmesinin keşif ve gece operasyonları açısından Türk İHA’larına önemli katkı sağlayacağını ifade etti. Haberde, Baykar’ın Ukrayna, Libya ve Orta Doğu’daki operasyonlarla uluslararası alanda dikkat çeken bir üretici haline geldiği ifade edildi.

Haberde Baykar’ın İtalyan Leonardo, Ukrayna savunma sanayisi ve Birleşik Arap Emirlikleri merkezli EDGE Group ile yürüttüğü ortaklıklara da değinildi. Türk savunma sanayisinin özellikle insansız hava araçları alanında hızlı ilerleme kaydettiği belirtilirken, Yunanistan’ın benzer projelerde daha fazla iş birliği geliştirmesi gerektiği savunuldu.

FLIGHT: BAYKAR KÜRESEL OYUNCU HALİNE GELDİ

Flight haber sitesi, Safran ile Baykar arasında imzalanan protokolün İHA'lar için gelişmiş optik, navigasyon ve akıllı silah sistemlerinin ortak geliştirilmesini öngördüğünü belirtti. Haberde, Euroflir 410 hedefleme sisteminin Bayraktar TB2’ye entegrasyonunun gündüz-gece keşif ve hassas hedefleme kapasitesini artıracağı ifade edildi.

Haberde, Safran’ın aynı zamanda Yunanistan’ın envanterindeki Rafale savaş uçaklarında kullanılan M88 motorlarını da ürettiğine dikkat çekildi. Fransız teknolojisinin Türk İHA'larında kullanılmasının Atina’da dikkatle takip edildiği kaydedilirken, Baykar’ın 39’dan fazla ülkeye ihracat gerçekleştiren küresel bir oyuncu haline geldiği vurgulandı.

ON ALERT: KAPSAMLI İŞBİRLİĞİNİN ÖNÜ AÇILDI

On Alert'in haberinde, Baykar ile Safran arasındaki işbirliğinin sensörler, navigasyon teknolojileri ve güdümlü silah entegrasyonuna odaklandığı bildirildi. Haberde, Bayraktar TB2 platformlarının Euroflir sistemiyle donatılmasının gözetleme ve hedefleme kabiliyetlerini geliştireceği belirtildi.

Yayın kuruluşu, anlaşmanın yalnızca teknik entegrasyonla sınırlı olmadığını, aynı zamanda daha geniş kapsamlı endüstriyel iş birliklerinin de önünü açtığını ifade etti. Ayrıca Baykar’ın daha önce Birleşik Arap Emirlikleri merkezli EDGE Group ile Akıncı platformuna yönelik mühimmat entegrasyonu anlaşması yaptığı hatırlatıldı.

PENTAPOSTAGMA: OYUN DEĞİŞTİRİCİ GELİŞME

Yunanistan merkezli Pentapostagma, Baykar-Safran anlaşmasının en önemli unsurunun Euroflir elektro-optik sisteminin Bayraktar TB2’ye entegrasyonu olduğunu yazdı. Haberde, bu sistem sayesinde Türk İHA’larının gözetleme, tanımlama ve hedefleme kabiliyetlerinde önemli gelişme sağlanacağının değerlendirildiği aktarıldı.

Pentapostagma, Yunanistan’ın Safran ile yürüttüğü yaklaşık 55 milyon avroluk programda gecikmeler ve teknik sorunlarla karşılaştığını ifade etti. Haberde, özellikle Link-16 altyapısının Yunan Silahlı Kuvvetleri için kritik önemde görüldüğü belirtilirken, Baykar-Safran iş birliğinin “oyun değiştirici” bir gelişme olarak sunulduğu kaydedildi.