×
Günlük Egazete© Copyright 2026 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linkleri kullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarını ve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLARRESMİ İLANLARSON DAKİKA
HABERLERDünya Haberleri

Baykar-Safran ortaklığı Atina’yı sarstı... ‘Fransızlar bize ihanet etti’

Güncelleme Tarihi:

#Baykar#FRANSA#Yunanistan
Baykar-Safran ortaklığı Atina’yı sarstı... ‘Fransızlar bize ihanet etti’
Duygu Leloğlu
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 18, 2026 07:00

Baykar ile Avrupa’nın en büyük havacılık ve savunma devlerinden biri olan Fransız Safran savunma şirketi arasında insansız hava araçları (İHA) alanında imzalanan işbirliği anlaşması, Atina’da büyük rahatsızlık yarattı.

Haberin Devamı

‘DALGA GEÇİYORLAR’

Özellikle Paris yönetiminin bir yandan Atina’ya stratejik ortaklık mesajı verirken, diğer yanda Yunanistan’ın en kritik savunma tedarikçilerinden biri olan Safran’ın, Türk savunma sanayisiyle işbirliğine gitmesi, rahatsızlığı daha da büyüttü. Yunan basını anlaşmayı, “Fransızlar bize ihanet etti”, “Müttefiklerimiz bizimle alay ediyor”, “Doğu Akdeniz’de dengeleri değiştiren ortaklık” başlıklarıyla verdi.

DENGE DEĞİŞİR KORKUSU

Safran’ın gelişmiş elektro-optik sistemi Euroflir’in Baykar’ın Bayraktar TB2 platformuna entegre edilecek olması Ege ile Doğu Akdeniz’de askeri dengeleri Ankara lehine güçlendireceği endişesine yol açtı. Yunan basını ayrıca, Safran ile Atina arasında 2023’te imzalanan İHA programının fiilen çıkmaza girdiğini yazdı.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Baykar#FRANSA#Yunanistan

BAKMADAN GEÇME!