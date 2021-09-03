Bayan Macron Elysee’yi yönetiyor

Kitapta, Brigitte Macron’un yönetimdeki etkisine dikkat çekiliyor. Emmanuel Macron’un kendisinden 25 yaş büyük olan eşine çok âşık olduğunu anlatan Tchakaloff, “Cumhurbaşkanı her 1.5 saatte bir eşini arıyor. Dakika dakika birbirlerinin ne yaptığını biliyorlar” dedi. Brigitte’ın eşinin programını kontrol ettiğini de belirten yazar, “Hanımefendi, Elysee Sarayı personeline emir vererek konukların ziyaret saatlerine dahi müdahale ediyor” dedi.

HAYATINI EŞİNE ADADI

Kitapta adı açıklanmayan, Macron çiftine yakın bir isim, Brigitte’ın hayatını eşinin başarısına adadığını kaydetti. Aynı kaynak, ilişkilerinin ilk başlarında ve Emmanuel Macron henüz bir üniversite öğrencisiyken, ikilinin herkesin içinde birbirlerine bol bol sevgi gösterisi yaptığını söyledi. Kitapta Emmanuel Macron’un annesi Francoise Nogues de Brigitte Macron için, “Hiç kimseye benzemeyen bir arkadaş” ifadelerini kullandı. Macron çifti ile 2016’dan beri yakın olan Tchakaloff, kitabı kendi inisyatifiyle yazmış.

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