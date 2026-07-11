Bavi Tayfunu'nun etkili olduğu Çin'in doğusunda 1,72 milyon kişi tahliye edildi

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Xinhua ajansının haberine göre, Cıciang Meteoroloji Gözlemevinden yapılan açıklamada, Bavi Tayfunu'nun eyalete bağlı Yuhuan kentinin kıyılarını vurduğu duyuruldu.

Açıklamada, tayfunun kuzeybatı yönünde ilerleyerek etkisini kademeli olarak kaybetmesinin beklendiği belirtildi.

Cıciang eyalet yönetimi, tayfuna karşı acil durum müdahale seviyesinin en yüksek düzeye çıkarıldığını ve yaklaşık 1,72 milyon kişinin güvenli bölgelere tahliye edildiğini açıkladı.

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Çin Ulusal Meteoroloji Merkezinden yapılan açıklamada, ülkenin doğu kesimlerinde üç gün boyunca şiddetli yağışların etkili olacağı duyuruldu.

Cıciang, Şanghay, Jiangşi ve Çin'in kuzeyindeki bazı bölgelerde yer yer sağanak görüleceği aktarılan açıklamada, dağlık bölgelerde sel ve heyelan, kentlerde ise su baskını riskine karşı uyarıda bulunuldu.