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Batı’yı ‘yaşlı’ seçmen yönetiyor

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#ABD#İngiltere#Fransa
Batı’yı ‘yaşlı’ seçmen yönetiyor
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 03, 2024 07:00

Sonbaharda seçimlere gitmeye hazırlanan ABD kamuoyunda “yaşlı aday” sorunu gündemden düşmezken, Amerikan Wall Street Journal gazetesi siyasetteki yaş faktörünü seçmenler açısından inceledi.

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Batı demokrasilerinde nüfus yaşlanmasına dikkat çeken gazete; bu yılki seçimlerde ABD, İngiltere ve Fransa’da “yaşlı seçmenlerin ön plana çıktığını” yazdı.

SANDIĞA GİTME ORANI YÜKSEK

Demografik değişim ve yaşam süresindeki artış, birçok ülkede yaşlıların seçmenler arasında giderek daha büyük bir paya sahip olacağı anlamına geliyor. Genç kuşağa nazaran sandığa gitme oranı daha yüksek olan yaşlı seçmenler, birçok ülkede önde gelen siyasi partilerin politikalarında belirleyici rol oynuyor. Avrupa genelinde giderek daha çok siyasi parti birinci önceliğini emeklilerin çıkarını savunmak olarak belirliyor. Ayrıca yaşlı seçmenler genellikle suç ve göç konusunda gençlere göre daha fazla endişe duyuyor; çevreyle ilgili politikaları ise daha az destekliyor.

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#ABD#İngiltere#Fransa

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