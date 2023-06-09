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Batı'yı ayağa kaldıran haber! Putin nükleer silahlar için tarih verdi

Güncelleme Tarihi:

#Putin#Belarus#Nükleer Silah
Batıyı ayağa kaldıran haber Putin nükleer silahlar için tarih verdi
Oluşturulma Tarihi: Haziran 09, 2023 16:30

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Moskova'ya ait taktik nükleer silahlarının Belarus'a konuşlanacağı tarihi duyurdu. Rusya'nın hamlesi NATO’nun Finlandiya ve İsveç’le ittifakı genişletme adımına karşılık bir adım olarak yorumlanıyor.

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Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Soçi'de Belaruslu mevkidaşı Aleksandr Lukaşenko ile bir araya geldi.

PUTİN TARİH VERDİ

Putin burada yaptığı açıklamada nükleer silahların Belarus'a konuşlandırılması için hazırlıkların tamamlandığını belirterek, "7-8 Temmuz'da taktik nükleer silahları Belarus'a konuşlandıracağız. Her şey plana göre, her şey istikrarlı" ifadelerini kullandı.

Rus lider ve en yakın müttefiki olarak bilinen Aleksandr Lukaşenko daha önce yaptıkları bir açıklama ile Moskova'nın taktik nükleer silahlarının Belarus'ta konuşlanacağını ve bunun için özel bir tesis inşa edildiğini duyurmuştu.

Batıyı ayağa kaldıran haber Putin nükleer silahlar için tarih verdi

LUKAŞENKO: NÜKLEER SİLAHLAR ŞANTAJ DEĞİL BİR ŞANS

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Lukaşenko kendine yöneltilen nükleer silah eleştirilerine cevap verirken, Batı'nın Beyaz Rusya'yı yok etmek istediğini ve bir işgal hazırlığında olduğunu öne sürerek, nükleer silah konuşlandırma planlarının bir şantaj değil, ulusunu Batı'ya karşı 'korumak' için bir şans olduğu söylemişti.

Batıyı ayağa kaldıran haber Putin nükleer silahlar için tarih verdi

DİKKAT ÇEKEN ZAMANLAMA

Putin'in yaptığı açıklama uluslararası ajanslara 'son dakika' bilgisi olarak düşerken, Batı medyası söz konusu kararın 11-12 Temmuz tarihlerinde Litvanya'nın başkenti Vilnius'ta yapılacak NATO Zirvesi ile aynı döneme denk geldiğine dikkat çekti.

NATO'YA KARŞI ADIM

Batı'daki askeri uzmanlar Putin’in Belarus hamlesini NATO’nun Finlandiya ve İsveç’le ittifakı genişletme adımına karşılık bir adım olarak yorumluyor.

Batıyı ayağa kaldıran haber Putin nükleer silahlar için tarih verdi

Washington yönetimi, Moskova’nın Belarus’ta taktik nükleer silah konuşlandırma planına daha önce temkinli bir tepki vermiş ve “sonuçlarını izlemeye devam edeceğini” duyurmuştu.

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#Putin#Belarus#Nükleer Silah

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