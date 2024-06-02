Batı’nın silah iznine misilleme... Rusya Ukrayna’ya füze yağdırdı

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Batılı ülkelerin Ukrayna’ya verdiği silahlarla Rusya topraklarını vurma izninin ardından Moskova’dan sert misilleme geldi. Önceki gece boyunca elindeki envai çeşit füze ve insansız hava araçlarını (İHA) Ukrayna üzerine ateşleyen Rusya, Batı’dan Ukrayna’ya gelen silahların tedarik yollarıyla enerji altyapısını hedef aldı.

BİR GECEDE 53 FÜZE 46 İHA

Ukrayna Hava Kuvvetleri Komutanlığı’nın açıklamasına göre Ruslar 31 Mayıs gecesi 53 füzeyle 46 saldırı dronu ateşledi. Üstelik füze saldırıları için Rusya’nın Avrupa kıtasında tüm stratejik hava üsleri devreye girdi. İlk füze saldırısı TU-95 stratejik bombardıman uçaklarının havalandığı Engels üssünden gerçekleşti. Bu uçaklar uzak mesafeden 35 adet X-101 ile X-555 seyir füzesi attı. Seyir füzesi saldırısında ayrıca kuzeydeki Murmansk bölgesi stratejik havalimanından kalkan uçaklar da kullanıldı. Ukrayna 35 füze ve biri dışında tüm İHA’ların etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

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İSKENDER FÜZESİ ATEŞLEDİ

Ukrayna’ya yönelik gece saldırısında karadan ve denizden de füzeler atıldı. Beş adet İskender-M taktik balistik füze işgal altındaki Kırım Yarımadasından ateşlendi. 10 adet Kalibar füzesi Karadeniz’in kuzeydoğu bölgelerinde bulunan savaş gemilerinden fırlatıldı. Füzelerin yanı sıra 46 adet İran modeli Şahid-136 kamikaze dron da kullanıldı. Rusların gece saldırısında Zaporojye, Donetsk, Kirovograd, İvano-Franko bölgeleri hedef alındı.