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Batılı Tiktok'çu kiraladılar... Olimpiyatlar öncesi Çin'den 'imaj' hamlesi!

#Çin#Pekin Olimpiyatları#Tiktok
Batılı Tiktokçu kiraladılar... Olimpiyatlar öncesi Çinden imaj hamlesi

2022 Pekin Kış Olimpiyatları Oyunları’nın başlamasına az bir süre kalmışken bir yandan koronavirüs salgını bir yandan da batılı ülkelerin uyguladığı diplomatik boykot kararı yüzünden zor günler geçiren Çin flaş bir hamleyle imajını batılı TikTok'çulara emanet etti...

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Çin’in başkenti Pekin’de 4 Şubat 2022 tarihinde başlayacak olan Pekin Kış Olimpiyat Oyunları, koronavirüs salgını gölgesinde ve sıkı önlemlerle açılacak. 4 Şubat'ta başlayacak olan olimpiyatlar için sıkı tedbirler alan Çin bir yandan da batılı ülkelerin teker teker açıkladığı diplomatik boykot kararları yüzünden zor günler geçiriyor.

Flaş bir hamleyle imaj tazeleme telaşına düşen Çin, yüz binlerce takipçisi olan batılı TikTok, Instagram ve Twitch profili sahibi fenomenlerden bir 'ordu' kurdu. Çin tarafından kiralanan bu sosyal medyacılar şubat ayında başlayacak olimpiyat oyunları süresince Çin'le ilgili olumlu paylaşımlar yapacaklar.

Pekin Olimpiyatları başlamak üzereyken dünya genelinde ülke hakkındaki olumsuz imajın silinmesi için batılı halkla ilişkiler uzmanlarından yardım alan Çin bu kiralama sayesinde sosyal medya üzerinden alternatif bir Çin hikâyesi anlatma ve yayma hamlesi peşinde.

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Beyaz Saray Sözcüsü Jen Psaki geçen aralık ayında yaptığı açıklamada, ABD’nin Çin’deki insan hakları ihlalleri nedeniyle şubat ayında düzenlenecek olan Pekin 2022 Kış Olimpiyatları ve Paralimpik Oyunları’na diplomatik boykot uygulayacağını duyurmuştu. Psaki, "Biden yönetimi, Çin’in Sincan'da devam eden soykırımı, insanlığa karşı suçları ve diğer insan hakları ihlalleri nedeniyle Pekin 2022 Kış Olimpiyatları ve Paralimpik Oyunlarına herhangi bir diplomatik veya resmi temsilci göndermeyecek" ifadesini kullanmıştı.

Batılı Tiktokçu kiraladılar... Olimpiyatlar öncesi Çinden imaj hamlesi

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Bu kararın açıklanmasından hemen önce, kasım ayında ise diplomatik boykotun neredeyse kesinleşmesiyle birlikte Çin yönetimi ABD'de yaşayan, eski gazeteci ve yayıncı Vipinder Jaswal ile Pekin 2022 Kış Olimpiyatları için 300 bin dolarlık bir influencer'lık anlaşması imzalamıştı. Bu anlaşmaya göre Vipinder Jaswal, Çin'i öven sosyal medya kampanyasının hem planlayıcısı hem de uygulayıcısı olarak görevlendirildi.

22 Kasım-13 Mart tarihleri arasında geçerli olacak bu kontrata göre Vipinder Jaswal ve şirketi anlaştığı sosyal medya kullanıcılarının her birinden 3 ila 5 tane paylaşım yapmalarını isteyecek ve bu paylaşımlar hedef kitleye yönelik olarak hazırlanacak. Jaswal, şirketinin eski olimpik sporculardan girişimcilere kadar en az 50 yayıncıdan teklif aldığını açıkladı. Üstelik bu anlaşma ABD hükümeti tarafından da onaylı!

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Anlaşmaya göre sosyal medyada paylaşılacak bu reklam içeriklerinin yüzde 70'i Pekin'in tarihi, kültürel simgeleri, şehirdeki modern yaşam ve yeni trendler gibi kültür içerikli olacak. Geri kalan içeriklerin yüzde 20'si ise Çin ve ABD arasındaki iyi ilişkiler ve iş birlikleriyle ilgi olacak.

Batılı Tiktokçu kiraladılar... Olimpiyatlar öncesi Çinden imaj hamlesi

Anlaşma imzalanır imzalanmaz 210 bin dolar alan Jaswal, Observer'a verdiği demeçte Pekinli yetkililere genç Amerikalılar tarafından yoğun olarak kullanılan sosyal medya platformlarında ortalama 3 milyon etkileşim sözü verdiğini açıkladı.

Vipinder Jaswal, Çin'in politikaları konusundaki karışıklığın farkında olduğunu ancak kendilerinin yaptığı şeyin sadece olimpiyatların saygınlığının altını çizmek olduğunu söylerken boykotların faydalı olmadığını ve kendisinin de boykotları desteklemediğini açıkladı.

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ABD, diplomatik boykot kararını ülkeye diplomat veya resmi heyet göndermenin "Çin Halk Cumhuriyeti'nin Sincan'daki korkunç insan hakları ihlâlleri ve zulmü karşısında" hiçbir şey yokmuş gibi davranmak olacağını belirterek, "Bunu yapamayız" diyerek açıklamıştı. ABD'nin ardından Kanada, Avustralya ve İngiltere de Çin'in insan hakları konusundaki sicili nedeniyle başkent Pekin'de düzenlenecek 2022 Kış Olimpiyatları'nı diplomatik olarak boykot kararı aldı. Çin ise bu ülkelerin hata yaptığını ve "hesap vereceklerini" söyledi.

Batılı Tiktokçu kiraladılar... Olimpiyatlar öncesi Çinden imaj hamlesi

Öte yandan Coca-Cola, Procter & Gamble, Airbnb, Intel ve Visa gibi ABD'li şirketler olimpiyat oyunlarının 13 resmi partneri arasında bulunuyor. Diğer ortaklar arasında ise Japon Toyota, Alman Allianz ve Fransız Atos şirketleri var.

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