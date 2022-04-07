Batı’dan Rusya’ya yeni kısıtlamalar: Kömürden havyara kadar yaptırım

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UKRAYNA’nın Buça kentinde yaşanan katliamın ardından Batılı ülkelerden Rusya’ya yönelik yeni bir yaptırım dalgası yükseliyor. ABD, Avrupa Birliği (AB) ve G7 ülkelerinin koordineli olarak uygulayacağı yaptırımlar Rusya’dan birçok ürünün ithalatını durdurmayı, Rus şirketleri ve finansal kuruluşlarının ticari faaliyet alanlarını daraltmayı ve böylece Rus ekonomisini daha da zayıflatmayı hedefliyor. Avrupa Birliği Dış İlişkiler Sorumlusu Josep Borrell enerji sektörünün Vladimir Putin’in “savaş kasasında anahtar” görevi gördüğünü belirterek Avrupa’nın Rusya’ya olan enerji bağımlılığının bitmesi gerektiğini söyledi. Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, önceki günkü açıklamasında “Yaptırımlarımızı daha geniş ve daha keskin hale getireceğiz” diyerek, Rusya’ya yönelik 5’inci yaptırım paketiyle ilgili şu detayları paylaştı:

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KÖMÜRDEN HAVYARA

- Rusya’dan gelen kömüre ithalat yasağı getirilecek. Yıllık 4 milyar Euro değerindeki kömür satışı Rusya’nın önemli gelir kaynaklarından.

- Rusya’nın en büyük ikinci bankası olan VTB’nin de aralarında bulunduğu ve Rus bankacılık sisteminde pazar payının yüzde 23’ünü oluşturan 4 önemli Rus bankasına tam işlem yasağı konacak.

- Rus gemilerinin ve işletmesi Rusya’ya ait gemilerin AB limanlarına erişimi yasaklannıyor. Tarım ürünleri, gıda, insani yardım ve enerjide istisna tanınacak. Rusya ve Belarus’un karayolu taşımacılığı yapan şirketlerine yasak önerisi getirilecek.

- Gelişmiş iletken çipler, hassas makine ve nakliye ekipmanları gibi ileri teknoloji ürünlerine ihracat yasağı getirilerek, Rusya’nın sanayi kapasitesi düşürülecek.

- Rusya’nın ve Rus oligarkların para akışını kesmek için odundan liköre, havyar gibi deniz ürünlerinden çimentoya kadar birçok ürüne ek ithalat yasağı getirilecek. Bu yasakla da 5.5 milyar Euro değerinde bir gelir akışının önlenmesi hedefleniyor.

İNGİLTERE DE KATILDI

İngiltere de Rusya’ya yönelik yeni yaptırımlara katıldı. İngiltere Dışişleri Bakanlığı, 2022 sonuna kadar Rus kömürü ve petrolü ithalatına son vereceklerini, doğalgazın ve demir-çelik ihracatının da “mümkün olan en kısa sürede” sonlandırılacağını açıkladı. Ayrıca Rusya’nın en büyük bankası Sberbank ve Moskova Kredi Bankası’nın İngiltere’deki tüm varlıkları donduruldu. İngilizlerin Rusya’da yatırım yapması da yasaklandı. Yaptırım listesine 8 Rus oligark daha eklendi.

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ABD’DEN PUTİN’İN KIZLARINA YAPTIRIM

ABD, yeni açıkladığı yaptırım paketinde Rusya lideri Vladimir Putin’in kızlarını da kara listeye aldığını açıkladı. Beyaz Saray’dan yapılan açıklamada “Vladimir Putin’in yetişkin kızları dahil olmak üzere Rus elitleri ve aile üyelerine tam engelleyici yaptırımlar” uygulandığı belirtildi. Putin’in kızlarının yanı sıra Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov’un eşi ve kızı da yaptırım listesine dahil edildi. Vladimir Putin’in 2013 yılında ayrıldığı eski eşi Lyudmila Putina’dan iki kızı olduğu biliniyor. Haklarında fazla bilgi bulunmayan kızlarından Katerina Tikhonova akrobatik dansçı (35) ve Mariya Vorontsova (36) ise pediatrik endokrinoloji uzmanı.

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RUSYA’DA YATIRIM YASAKLANDI

ABD, ayrıca Rus Sberbank ve Alfa Bank’ın ABD’de mali işlem yapmasını, Amerikalıların da bu finans şirketleriyle iş yapmasını yasakladı. ABD vatandaşlarının bundan sonra Rusya’da yaptırımlarda bulunması da yasaklandı. Moskova, ABD bankalarında tutulan fonlarla devlet borçlarını ödeyemecek. Bu yaptırımla, Rusya’yı devlet borçlarını ödemek için mevcut fonlarını tüketmek ya da iflas açıklamak arasında seçim yapmaya zorlamak amaçlanıyor. (Razi CANİKLİGİL/NEW YORK)