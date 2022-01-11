Batı’dan Rusya’ya Ukrayna güvencesi yok

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‘DURUM UMUTSUZ DEĞİL’

Görüşmenin ardından konuşan Sergey Ryabkov “Ukrayna’nın NATO’ya alınmaması konusunda beton gibi güvence istemeye devam edeceğiz” ifadelerini kullandı. “Ukrayna’ya saldırmak gibi bir planımız olmadığını açıkladık” diyen Ryabkov, Moskova’nın diyaloğun devamından yana olduğunu ve “durumun umutsuz olmadığını” sözlerine ekledi. Görüşmelerden bir dizi olumlu gelişme de çıktı. Taraflar nükleer silahları kullanmama konusunda hemfikir olduklarını belirtirken ABD, ikili askeri anlaşmalar üzerinden Ukrayna’ya saldırı silahları yerleştirmeyeceği sözünü verebileceğini dile getirdi. Ukrayna etrafında gerilimi azaltmak için karşılıklı askeri tatbikatların sayısının düşürülmesi ve tarafların stratejik hava kuvvetlerinin devriye uçuşlarını sonlandırması da görüşüldü.

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NATO TAVİZİ VERİLMEDİ

ABD’den “Görüşmede NATO’nun açık kapı politikasından vazgeçmeyeceğinin altını çizdik” açıklaması geldi. “Rusya’dan Ukrayna sınırındaki askeri yığınağı azaltıp azaltmayacağı konusunda cevap alamadıklarını” söyleyen Wendy Sherman, işgal durumunda Moskova’nın büyük sonuçlarla karşılaşılacağı yönündeki uyarının yinelendiğini belirtti.