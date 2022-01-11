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Batı’dan Rusya’ya Ukrayna güvencesi yok

#ABD#Rusya#Sergey Ryabkov
Batı’dan Rusya’ya Ukrayna güvencesi yok

ABD ile Rusya, Ukrayna krizini görüşmek üzere dün İsviçre’nin Cenevre kentinde masaya oturdu. ABD’yi Dışişleri Bakan Yardımcısı Wendy Sherman, Rusya’yı Dışişleri Birinci Bakan Yardımcısı Sergey Ryabkov temsil etti. 7.5 saat süren görüşmelerde Rusya, Batı’dan NATO’nun Ukrayna’yı içine alacak şekilde genişlememesi konusunda güvence alamadı. ABD’nin Moskova’dan Ukrayna sınırında askeri yığınağı azaltması talebi de yanıtsız kaldı.

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‘DURUM UMUTSUZ DEĞİL’

Görüşmenin ardından konuşan Sergey Ryabkov “Ukrayna’nın NATO’ya alınmaması konusunda beton gibi güvence istemeye devam edeceğiz” ifadelerini kullandı. “Ukrayna’ya saldırmak gibi bir planımız olmadığını açıkladık” diyen Ryabkov, Moskova’nın diyaloğun devamından yana olduğunu ve “durumun umutsuz olmadığını” sözlerine ekledi. Görüşmelerden bir dizi olumlu gelişme de çıktı. Taraflar nükleer silahları kullanmama konusunda hemfikir olduklarını belirtirken ABD, ikili askeri anlaşmalar üzerinden Ukrayna’ya saldırı silahları yerleştirmeyeceği sözünü verebileceğini dile getirdi. Ukrayna etrafında gerilimi azaltmak için karşılıklı askeri tatbikatların sayısının düşürülmesi ve tarafların stratejik hava kuvvetlerinin devriye uçuşlarını sonlandırması da görüşüldü.

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NATO TAVİZİ VERİLMEDİ

ABD’den “Görüşmede NATO’nun açık kapı politikasından vazgeçmeyeceğinin altını çizdik” açıklaması geldi. “Rusya’dan Ukrayna sınırındaki askeri yığınağı azaltıp azaltmayacağı konusunda cevap alamadıklarını” söyleyen Wendy Sherman, işgal durumunda Moskova’nın büyük sonuçlarla karşılaşılacağı yönündeki uyarının yinelendiğini belirtti.

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#ABD#Rusya#Sergey Ryabkov

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