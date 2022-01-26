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Batı’dan Rusya’ya gözdağı: 8500 asker teyakkuzda

#ABD#Rusya#NATO
Batı’dan Rusya’ya gözdağı: 8500 asker teyakkuzda

ABD ordusu, Rusya’nın olası Ukrayna işgaline karşı ihtiyaç halinde Avrupa’da hızla konuşlandırmak üzere 8500 askeri teyakkuza geçirdi.

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ABD Savunma Bakanlığı Sözcüsü John Kirby, askerlerin NATO Yanıt Gücü çerçevesinde “yüksek alarma” geçirildiğini belirterek, “Bu, Sayın Putin’e NATO’daki sorumluluklarımızı ciddiye aldığımıza yönelik son derece açık bir işaret” diye konuştu.

LİDERLER BULUŞTU

Bu arada Batılı liderler, önceki akşam Ukrayna konulu videokonferans görüşmesi yaptı. ABD, İngiltere, Almanya, Fransa, İtalya, Polonya ve Avrupa Birliği (AB) liderleri ile NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg’in katıldığı toplantı sonrası açıklama yapan ABD Başkanı Joe Biden, “Tüm Avrupalı liderlerle tam bir görüş birliği söz konusu” dedi. Moskova’nın Ukrayna’ya yönelik saldırganlığını artırmasının “ağır bedelleri” olacağı uyarısında bulunan Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ise cuma günü “Moskova’nın Ukrayna konusundaki niyetini netleştirmek” adına Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile telefonda görüşeceğini söyledi.

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#ABD#Rusya#NATO

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