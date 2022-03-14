Batıdaki kritik üsse füze

Haberin Devamı

RUSYA işgalin başından beri ilk kez Ukrayna’nın batısındaki turistik Lviv kentinde bir noktaya hava saldırısı düzenledi. Rus ordusu, kent merkezinin 30 kilometre kuzeybatısındaki Yavoriv askeri eğitim kampını vurdu. Tesis, Polonya sınırına sadece 35 kilometre uzaklıkta. Lviv Valisi Maksim Kozitski, bu üsse 30’dan fazla seyir füzesi isabet ettiğini, bunların Karadeniz ve Azak Denizi üzerindeki Rus uçaklarından atıldığını söyledi. Olayda 35 kişinin öldüğü, yaralı 134 kişinin hastaneye kaldırıldığı açıklandı.

ABD VE NATO KULLANIYORDU

Bölgedeki kurtarma ekipleri enkaz altında kalan kişiler olabileceğini, arama çalışmalarının sürdüğünü aktardı. ‘Uluslararası Barışı Koruma ve Güvenlik Merkezi’ olarak da bilinen Yavoriv üssünde 2015’ten beri düzenli olarak ABD’li uzmanlar Ukrayna ordusuna eğitim veriyordu. Ayrıca üs, NATO tatbikatlarına da ev sahipliği yapmıştı.

Haberin Devamı

Saldırının ardından Rusya Savunma Bakanlığı Sözcüsü Igor Konaşenkov, Yaroviv ve bölgedeki Stariçi köyü yakınlarında başka bir eğitim kampına düzenlenen saldırılarda, yaklaşık 180 yabancı askerin öldürüldüğünü açıkladı. Konaşenkov bu merkezlerin, “Ruslarla savaşacak paralı askerleri eğitmek ve yabancı ülkeler tarafından gönderilen silahları depolamak için kullanıldığını” belirtti.

BATILI ASKERLER AYRILMIŞTI

Ukrayna Savunma Bakanı Oleksiy Reznikov ise üste yabancı eğitmenlerin çalıştığını söyledi ancak bombardıman sırasında bunların Yavoriv’de olup olmadıklarına dair detay vermedi. Yabancı askerler, işgal başlamadan kısa süre önce Ukrayna’dan ayrılmıştı. ABD, 12 Şubat’ta Ukrayna’da görev yapan 150 askerini çektiğini açıklamış, benzer şekilde Kanada ve İngiltere de ülkedeki askerlerini tahliye etmişti.

İşgalde 18 gün geride kalırken Rusya savaşı ülkenin batısına doğru taşıyor. Rusya ordusu, dün Ivano-Frankivsk’deki havaalanını bir kez daha bombaladı. Önceki gün de yine Ivano-Frankivsk ve Polonya’ya 90 km mesafedeki Lutsk’ta havaalanları bombalanmıştı.

Haberin Devamı

SİVİLLERE YÖNELİK SALDIRILAR SÜRDÜ

Ukrayna ilk kez askeri kayıplarını açıkladı. Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, “İşgalin başından beri yaklaşık 1300 Ukrayna askeri öldürüldü” dedi.

Rus ordusu, Kiev yakınlarındaki bir köyden ayrılan sivillere ateş açtı. İnsani koridor kapsamındaki Peremoga köyüne yönelik saldırıda biri çocuk 7 kişi öldü.

Cumartesi 14 insani koridor denemesinden 9’u başarılı oldu. Ukrayna Başbakan Yardımcısı sadece bir günde 13 bin kişinin başarıyla tahliye edildiğini söyledi.

Odessa yakınlarındaki Mikolaiv kentinde bir kanser merkezi ile göz kliniği bombalandı.

Çatışmalardan en ağır hasarı alan Mariupol kentinin valisi, işgalin başından bu yana kentte 2 bin 187 sivilin hayatını kaybettiğini açıkladı.

Haberin Devamı

Rusya,Ukraynalı milliyetçilerin sivillerin tahliyesine engel olduğunu iddia etti. Moskova’dan yapılan açıklamada, “Ukraynalı milliyetçiler sivil yerleşimlere mayın döşüyor, tahliyeyi engellemek için yollar ve köprüler gibi kritik altyapıyı yok ediyor” ifadeleri yer aldı.

Zaporojiya nükleer santralinde radyasyon ölçümü yapmak üzere bölgeye Rusya’dan mühendisler geldi.