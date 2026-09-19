Batı'da Putin paniği! Gizli hamlesi ortaya çıktı

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Batılı istihbarat kaynakları, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Ukrayna'daki savaşı tırmandırmak için yeni bir seferberlik hazırlığı yaptığı değerlendirmesinde bulundu.

Avrupa'da ise Rusya'nın NATO ülkelerine yönelik hibrit saldırıları artırabileceği ve olası bir doğrudan saldırının ittifakın savunma mekanizmalarını test edebileceği endişesi yaşandı.

PUTİN'DEN "GİZLİ SEFERBERLİK" HAZIRLIĞI

İngiliz Telegraph gazetesinin Batılı istihbarat ve güvenlik kaynaklarına dayandırdığı habere göre, Kremlin, seçimlerin ardından on binlerce ila yüz binlerce Rus vatandaşının askere alınmasını sağlayacak idari altyapıyı hazırlıyor.

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Bir istihbarat kaynağı, Telegraph'a yaptığı açıklamada, "Gördüğümüz şey, eğer karar bu yöndeyse, bunu mümkün kılacak idari hazırlıklardır" dedi.

Batılı istihbarat yetkilileri, Rusya'nın 300 bin yeni askeri savaş alanına gönderecek ekipmana sahip olup olmadığını sorguluyor. Kaynaklar, "çok büyük bir kitlesel seferberliğin olası görünmediğini" belirtirken, buna rağmen gizli seferberlik ve sözleşmeli asker alımını artırmaya yönelik hazırlıkların görüldüğünü ifade ediyor.

Bu kapsamda yargılanmayı bekleyen kişiler ile borçlarını ödeyemeyen veya üniversitede kalan bazı kişilerin zorla askere alınmasına yönelik girişimlerin de bulunduğu öne sürülüyor.

AVRUPA'DA NATO ENDİŞESİ ARTIYOR

Avrupalı güvenlik yetkilileri, Rusya'nın Ukrayna'daki saldırılarının seçimlerin ardından NATO topraklarına yönelik daha açık ve koordineli bir eylem kampanyasına dönüşebileceğinden endişe ediyor.

İstihbarat kaynakları, Putin'in seferberlik emri vermesi halinde yeni birliklerin yalnızca Ukrayna'daki savaş için kullanılmayabileceğini değerlendiriyor. Bu güçlerin Rusya'nın Avrupa ile olan batı sınırındaki yeni üslere konuşlandırılabileceği belirtiliyor.

Avrupa'daki güvenlik endişeleri, ABD'nin Avrupa'daki asker sayısını azaltmayı değerlendirdiği yönündeki haberlerle de arttı. Pentagon'un 25 bin ila 40 bin askerin yanı sıra bazı askeri uçak, gemi ve silahları Avrupa'dan çekmeyi değerlendirdiği öne sürüldü. ABD yönetimi ise bu iddiaları yalanladı.

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"RUSYA'NIN HİBRİT TEHDİDİ YOĞUNLAŞTI"

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, ülkenin kritik altyapısını ve savunma sanayisini olası sabotajlara karşı korumak amacıyla kapsamlı bir plan hazırlanması talimatını verdi.

Macron ayrıca Fransız siyasi parti liderleriyle istihbarat ve güvenlik yetkililerinin katıldığı yaklaşık üç saatlik bir toplantı gerçekleştirdi.

Macron, Rusya'nın Avrupa'ya yönelik tehditlerine ilişkin, "Son haftalarda, Rusya'nın Avrupalılara ve Fransa'ya karşı hibrit tehdidi yoğunlaştı." dedi.

Fransa Cumhurbaşkanı ayrıca, "Amaç bizi korkutmak ve Ukrayna'ya verdiğimiz desteği engellemektir. Sonuç tam tersi olacaktır. Biz korkmuyoruz çünkü biliyoruz ki bugün ve yarınki güvenliğimiz Ukrayna'da tehlikede." ifadelerini kullandı.

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Radikal Sol Parti Başkanı Guillaume Lacroix ise toplantının ardından yaptığı paylaşımda, "Cumhurbaşkanı ve istihbarat ve güvenlik servisleriyle yaklaşık üç saat süren brifing ve görüşmelerden yeni çıktım" dedi.

Lacroix, "50 yaşımdayken, nadiren bu kadar baş dönmesi hissetmiştim. Orta Doğu ve Ukrayna'daki durumun ciddiyeti, dünyayı kaosa sürükleyen yırtıcı çılgınlık karşısında duyduğum baş dönmesi." ifadelerini kullandı.

POLONYA'DAN "FÜZE SALDIRISI" UYARISI

Polonya Başbakanı Donald Tusk, Rusya'nın Ukrayna'ya destek veren ülkelere füze saldırıları düzenlemeyi planladığı uyarısında bulundu.

Tusk, Moskova'nın bu saldırıları "kaza" olarak göstermeyi ve böylece NATO'nun tepkisini ve ittifakın karşılıklı savunma taahhüdünü test etmeyi amaçlayabileceğini söyledi.

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Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski de daha önce istihbarat servislerinin Moskova'nın 300 bin ilave asker çağırmayı planladığına inandığını açıklamıştı.

MOSKOVA'DAN İNGİLTERE'YE "MEŞRU HEDEF" UYARISI

Moskova, Ukrayna'daki İngiliz tesislerinin Rusya'ya karşı uzun menzilli saldırıları desteklemek amacıyla kullanılması halinde "meşru hedef" olarak değerlendirilebileceği uyarısında bulundu.

Rusya Dışişleri Bakanlığı, İngiltere'nin Moskova'daki misyon başkan yardımcısı Danae Dholakia'yı çağırarak Londra'nın Ukrayna'ya verdiği destekten duyduğu rahatsızlığı iletti.

İngiliz diplomatın, Rusya'nın karşılık olarak "misilleme önlemleri" alabileceği konusunda uyarıldığı belirtildi.

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İngiltere Dışişleri Bakanlığı sözcüsü ise çağrıyı, "Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik barbarca ve topyekün işgalinden dikkatleri başka yöne çekme ve İngiltere'yi dünya sahnesinde itibarsızlaştırma girişimlerinden bir diğeri" olarak nitelendirdi.

İngiltere ayrıca bu ay, Ukrayna'nın hava savunma kapasitesini kış aylarında artırmak amacıyla Patriot füzeleri de dahil olmak üzere 100 milyon sterlinlik yatırım yapacağını duyurdu.