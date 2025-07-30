Batı’da Filistin çatlağı… ‘Filistin devleti ödül değil haktır’

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Onlarca ülkeden üst düzey diplomat ve hükümet yetkilileri, İsrail-Filistin çatışmasına çözüm olarak iki devletli formülü teşvik etmek amacıyla New York’taki BM Genel Merkezi’nde bir araya geldi. Pazartesi günü başlayan ve bugün sona erecek olan konferans ABD ve Fransa arasındaki çatlağı derinleştirdi. Geçen hafta da Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron eylül ayında BM Genel Kurulu’nda Filistin’i tanıyacaklarını açıklamış, başta ABD olmak üzere İsrail de bu karara tepki göstermişti. Halihazırda yaklaşık 145 ülke Filistin’i devlet olarak tanıyor.

RİYAD’DAN İSRAİL’E RET

‘Filistin Meselesine Barışçıl Çözüm Bulunması ve İki Devletli Çözümün Hayata Geçirilmesi’ konusundaki konferans, toplantının eş başkanlığını üstlenen Fransa ve Suudi Arabistan’ın dışişleri bakanları Jean Noel Barrot ve Faysal bin Ferhan ile BM Genel Sekreteri Antonio Guterres’in hitaplarıyla başladı. Suudi Bakan bin Ferhan, “Filistin Devleti kurulmadan, ülkesinin İsrail ile ilişki kurmayacağını” belirtti.

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Fransız Bakan Barrot Fransa’nın Filistin devletini tanıma kararının diğer Batılı ülkelere de aynı kararı almaları yönünde “ivme” kazandırabileceğini söyledi. BM Genel Sekreteri Antonio Guterres de, “Filistinliler için devlet kurma bir ödül değil, bir haktır. Bu hakkın inkarı, dünyanın dört bir yanındaki aşırılık yanlılarına verilmiş bir hediye olur” dedi.

İNGİLTERE DE TANIYACAK

Bu arada İngiltere Başbakanı Keir Starmer da dün yaptığı açıklamada, İsrail’in belirli koşulları yerine getirmemesi halinde, ülkesinin eylülde Filistin devletini tanıyacağını söyledi.

İngiltere Başbakanı Starmer açıklamasında şunları söyledi: “İsrail hükümeti Gazze’deki korkunç durumu sona erdirmek için ateşkesi kabul edecek ve iki devletli çözüm ihtimalini canlandıracak, uzun vadeli sürdürülebilir barış taahhüdünde bulunacak somut adımlar atmadığı takdirde, İngiltere’nin eylülde Birleşmiş Milletler Genel Kurulu’nda Filistin devletini tanıyacağını teyit edebilirim.”

TÜRKİYE’DEN FİLİSTİN ÇAĞRISI

DIŞİŞLERİ Bakan Yardımcısı Nuh Yılmaz, bölgedeki gelişmeler ve insani durum hakkında Filistin konferansında konuşma yaptı. Fransa’nın Filistin’i tanıma yönündeki açıklamasını memnuniyetle karşıladıklarını belirten Yılmaz, başka ülkelerin de kısa süre içinde Fransa’yı takip etmesini umduklarını ifade etti. Yılmaz, “Filistin devletinin önündeki en büyük engel devam eden işgaldir” dedi. Gazze’nin yanı sıra, Batı Şeria ve Doğu Kudüs’teki elim olaylara değinen Bakan Yardımcısı, “Filistin ulusu olmadan bir Filistin devleti tasavvur edemeyiz. İki devletli çözümün hayata geçirilmesi, Filistin devletinin tanınması ve BM’ye tam üye olarak kabul edilmesi önceliğimiz olmalı” dedi.

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Bilgi notu: Toplantıya 193 BM üye ülkesinin tamamı davet edilirken ABD ve İsrail boykot kararı aldı.