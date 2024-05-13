Batı yardımı öncesi Rusya’dan yaylım ateşi

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Rus ordusu Batılı ülkelerin Ukrayna’ya askeri yardımları ulaşmadan önce sahadaki pozisyonunu kuvvetlendirmek ve yeni kazanımlar elde etmek için saldırılarını yoğunlaştırdı. Yaklaşık 1200 kilometrelik cephe hattına cuma günü Ukrayna sınırından başlattığı yeni saldırıyla 60 km daha ekleyen Rus ordusu, dün de Vovchansk kasabasını ele geçirdiğini duyurdu. ABD’nin önceki gün açıkladığı 400 milyon dolarlık ek askeri yardımı dahil olmak üzere Batı silahları ve F-16 savaş uçaklarının Ukrayna’ya teslim edilmesine birkaç hafta olduğunu belirten uzmanlar, Rusya’nın saldırılarını yoğunlaştırarak sürdüreceği görüşünde.

HARKİV ATEŞ ÇEMBERİ

Ukrayna Savunma Bakanlığı’nın açıklamasına göre dün gece taraflar arasında 155 sıcak temas yaşandı. Rus tarafı Ukrayna topraklarına 13 balistik füze, 118 savaş uçaklı bombardıman ve 120 topçu ateşiyle saldırdı. Savaşın en sıcak noktası ise bir süredir Harkiv bölgesi. Rus birlikleri farklı noktalardan şehre doğru ilerlemeyi ve Ukrayna savunma hattını delme girişimlerini üç günden beri sürdürüyor. Öte yandan her iki tarafın da bölgede oluşan ateş çemberinde ne kadar zaiyat yaşandığını açıklamaması dikkat çekiyor.

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KİEV’DEN ÜÇ NOKTADA YANIT

Rusya’nın yoğun saldırılarına Ukrayna ordusu ise sınır gerisindeki Rus altyapı hedeflerine düzenlenen saldırılarla yanıt vermeye çalışıyor. Ukrayna askeri istihbaratının organizasyonuyla fırlatılan kamikaze dronlar Rusya’nın cephe gerisindeki üç önemli hedefi vurdu. Bunlar sırasıyla sınırdan 700 km derindeki Volgograd şehrinde bulunan “Lukoil” petrol rafinerisi, Bransk bölgesindeki yakıt depoları ve Lipetsk şehri yakınlarındaki “Novolipetsk” demir çelik fabrikası oldu. Ukrayna’nın altyapı saldırılarında şu ana kadar Rusya’nın Avrupa kesimindeki 5 petrol rafinerisi hasar gördü. Ukrayna’nın, Rusya’nın Belgorod kentine düzenlediği hava saldırısında ise bir apartman kısmen çöktü, 7 kişi öldü, 19 kişi de yaralandı. 10 kişi ise halen enkaz altında.

UKRAYNA ASKER SORUNUNA ÇÖZÜM ARIYOR

Ukrayna ordusu, mühimmat eksikliğinin yanı sıra cephede inisiyatifi Rusya’ya kaptırmasının ana sebeplerinden biri olarak gösterilen asker sayısı sorununu çözmek için tüm yolları deniyor. Geçen hafta içinde mahkûmların cephe hattına gönderilmesini onaylayan Kiev yönetimi, şimdi de askerlik görevinden kaçanlara yönelik yaptırımları genişletmeyi planlıyor. Buna göre askerlikten kaçanlara karşı uygulanan yüksek para cezalarının ödenmemesi halinde, bu kişilerin banka hesaplarının dondurulması ve mülklerine yaptırımlar uygulanması söz konusu olabilir. Benzeri bir teklif geçen sene de gündeme gelmiş ancak anayasaya aykırı olduğu gerekçesiyle parlamentoda kabul edilmemişti. Ancak cephedeki durumun Kiev yönetimini cezaları uygulayabilecek bir yöntem bulmaya iteceği değerlendiriliyor.