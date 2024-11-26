Batı, Ukrayna’ya asker mi yollayacak! Kremlin: Savaşa taraf olursunuz

Haberin Devamı

Ukrayna savaşında ABD’nin Kiev yönetimine Rusya topraklarını vurma izni vermesi ve hemen ardından Rusya’nın tarihte ilk defa orta menzilli ‘Oreşnik’ balistik füzesini savaşta kullanması gerilimi kaynama noktasına getirirken dün de Rusya ile Avrupa arasında Ukrayna’ya piyade asker gönderme krizi patlak verdi. İddiaya göre Rusya’nın bu savaşı kazanmasına kesinlikle sıcak bakmayan Fransa ile İngiltere, Ukrayna’ya yardım olarak piyade askeri birlikler göndermeyi görüştükleri söylendi.

FRANSIZ BASINININ İDDİASI

Ukrayna’ya savaşta destek için Avrupa’dan piyade gücü haberini hükümet kaynaklarına dayanarak Fransız Le Monde gazetesi ortaya attı. Rusya’nın Ukrayna cephelerinde ilerleme kaydetmesi nedeniyle Fransa Cumhurbaşkanı Emmanul Macron ile İngiliz Başbakanı Keir Starmer 11 Kasım tarihinde bir araya gelerek konuyu görüştükleri bildirildi.

Haberin Devamı

PARALI ASKER FİKRİ

İki ülke lideri Ukrayna’nın bu savaşı kaybetmesine müsaade edilmemesi gerektiğini vurgulayarak, ABD’de Donald Trump yönetimi Ukrayna krizinden el çekmeye kalkışması durumunda Fransa ve İngiltere’nin devreye girmesini detaylarıyla ele almış. Fransa ve İngiltere’nin Ukrayna’ya kendi milli ordu birlikleri yerine paralı asker şirketleri üzerinde devreye girebilecekleri üzerinde durulmuş.

KREMLİN’DEN YANIT

Ukrayna’ya Avrupa’dan asker gönderilmesi iddiasına yanıt veren Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, “Avrupa’da birtakım çılgın kafalar elbette mevcut. Ama tüm Avrupa onlar gibi düşünmüyor. Birkaç ay önce Fransa Cumhurbaşkanı Macron ilk defa Ukrayna’ya asker gönderebileceğini söylemeye başladığında Rusya Başkanı Putin, bu adımı atacak Avrupa ülkelerinin ihtilafa dahil olmuş sayılacağını ve ona göre karşı önlem alınacağını açık biçimde dile getirmişti” dedi.

BİDEN RUSYA’YA KARŞI JASSM FÜZESİ VEREBİLİR

UKRAYNA, perşembe günü Rusya’nın ilk kez kullandığı Dnipro kentine düşen ‘Oreşnik’ isimli kıtalararası balistik füzenin kalıntılarını basına açarken ABD Başkanı Joe Biden’ın Ukrayna’ya yeni bir füze vererek misillemede bulunacağı öne sürüldü. Reuters’a göre Biden ATACMS füzelerinden sonra Kiev’e daha etkili JASSM füzeleri de vermeyi düşünüyor. Kararın henüz alınmadığını, ancak NATO ile Ukrayna arasında yapılacak görüşme sonrası Washington’dan yeni füze kararı çıkabileceği Ukrayna siyasileri tarafından dile getirildi. JASSM seyir füzesi 370 ile 1800 km menzile sahip. Füzenin başlığı 450 kg patlayıcı taşıyor.