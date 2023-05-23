Batı Trakya’dan Atina’ya 4 Türk vekil

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Bölgedeki nüfusu yaklaşık 150 bin olan Müslüman Türk azınlık, farklı partilerden 21 adayla girdiği milletvekili seçimlerinden, vekil sayısını 3’ten 4’e çıkartarak başarıyla ayrıldı. SYRİZA’nın Yeni Demokrasi Partisi’ni geride bıraktığı ülkedeki tek yer Rodop (Gümülcine) olurken, azınlık toplumundan SYRİZA adayı Özgür Ferhat, bu bölgeden ilk kez milletvekili seçilmeyi başardı.

Halihazırda Yunan parlamentosunda bulunan PASOK’un Rodop Milletvekili İlhan Ahmet, İskeçe Milletvekili Burhan Baran ve SYRİZA’nın İskeçe Milletvekili Hüseyin Zeybek de yeniden meclise girmeye hak kazandı. Hürriyet’e konuşan azınlık milletvekilleri Hüseyin Zeybek, Burhan Baran ve İskeçe Türk Birliği Başkanı Ozan Ahmetoğlu seçim sonuçlarını değerlendirdi.

PASOK UMUTLU

PASOK’lu İskeçe Milletvekili Burhan Baran, seçim sonuçlarının tüm ülke için büyük bir sürpriz olduğunun altını çizerken her şeye rağmen partisinin oyunu artırdığını ve eski günlerine dönme adına yükseliş trendini sürdürdüğünü belirtti. Batı Trakyalı vekil sayısının 3’ten 4’e çıkmasının da çok sevindirici olduğunu kaydeden Baran, 25 Haziran’daki erken seçimlerde SYRIZA’dan PASOK’a oy geçişi öngördüğünü ifade etti.

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TABLONUN DEĞİŞMESİ ZOR

SYRIZA üyesi İskeçe Milletvekili Hüseyin Zeybek de seçim öncesi açıklanan anketlerin aksine partisi adına negatif bir tablo ile karşı karşıya olduklarını söyledi. Halkın verdiği mesajı doğru okumaları gerektiğini vurgulayan Zeybek, mevcut tablonun 25 Haziran’da değişmesinin zor olduğunu kabul etti.

KATILIM DAHA DA DÜŞER

İskeçe Türk Birliği Başkanı Ozan Ahmetoğlu ise seçim sürecinin Batı Trakya Müslüman Türk Azınlığı için başarılı geçtiğini dile getirdi. Azınlığın çözülmeyi bekleyen sorunlarının olduğunu belirten Ahmetoğlu, 25 Haziran’daki seçimlerde Müslüman Türk vekillerin yerlerini koruyacağına inandığını kaydetti. Ahmetoğlu ayrıca, yüzde 60 olarak gerçekleşen katılım oranının yenilenecek seçimlerde, mevsimler şartlardan dolayı daha da düşük çıkabileceğini söyledi.