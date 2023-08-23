Batı Trakya’da yangınlar Türk köylerine ulaştı

Haberin Devamı

Batı Trakya’da, Dedeağaç ve Gümülcine bölgelerinde çıkan orman yangınları, dün de tüm şiddetiyle devam etti. Gümülcine’de alevler, Türk azınlığın yoğun olarak yaşadığı köylere ulaştı. Eğriboz adası, Kavala ve Viotia’daki orman yangınları da kontrol altına alınamadı. Dün ayrıca, Atina yakınlarındaki Fili ve Aspropirgos ilçelerinde yeni yangınlar çıktı. Atina Rasathanesi’nin tahminlerine göre, Dedeağaç yangınında 380 bin, Rodop yangınında da 30 bin dönüm arazi kül oldu. Ülke çapında,cumartesi gününden dün akşama kadar toplam 400 bin dönüm arazi yandı.

18 SIĞINMACI ÖLDÜ

Dedeağaç’a 11 km mesafedeki Dadias ormanlık bölgesinde, Yunanistan’a kaçak giriş yaptıkları tahmin edilen en az 18 sığınmacının yanmış cesetleri bulundu. Hastane ve huzurevlerinde bulunanlar tedbir amaçlı güvenli bölgelere nakledildi.

Haberin Devamı

Gümülcine bölgesinde ise alevler, Türklerin yoğun yaşadığı Yassıköy, Narlıköy, Susurköy, Kozlu Dere, Çepelli ve Müsellim köylerine ulaştı. Çepelli, Müsellimköy, Susurköy, Kozlardere ve Narlıköy tedbir amaçlı boşaltıldı. Bazı evler büyük hasar gördü.