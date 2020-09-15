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Dünya
Yorgo KIRBAKİ / ATİNA
Haber Giriş: 15.09.2020 - 07:00 | Son Güncelleme:

Batı Trakya’da ABD ve Yunan tank tatbikatı

Yorgo KIRBAKİ
Yorgo KIRBAKİ
ykirbaki@hurriyet.com.tr
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Yorgo KIRBAKİ
Yorgo KIRBAKİ
ykirbaki@hurriyet.com.tr
Batı Trakya’da ABD ve Yunan tank tatbikatı
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Yunan LEO2HEL ve LEO2A49 ile Amerikan M1A2 Abrams tanklarının katılımı ile dün Batı Trakya’nın İskeçe şehrindeki atış talim alanında ortak bir tatbikat başlatıldı.

Geçen hafta gerçekleştirileceği duyurulan tatbikat cuma güne kadar sürecek. Tatbikat esnasında “Tank Challenge 2020” adlı bir yarışma da düzenlenecek. Yunan medyası, ABD tanklarının Batı Trakya’da ilk kez bir ortak tatbikatta yer aldıklarını vurguladı.

ASKERLİĞİ UZATMA PLANI

Öte yandan Yunan hükümeti, Doğu Akdeniz’deki gerilim yüzünden 18 yaşında mecburi askerliği ve askerlik süresinin 9 aydan 12 aya çıkarılmasını inceliyor. Hükümet Sözcüsü Stelyos Peças, ülkenin yaşlı bir nüfusa sahip olması nedeniyle, askerliğin 18 yaşındaki erkekler için mecburi olmasını incelediklerini söyledi. Yunan medyası, mecburi askerlik için İsrail ve Rum modellerinin değerlendirildiğini öne sürdü.

Batı Trakya’da ABD ve Yunan tank tatbikatı

Bu arada Oruç Reis’in çalışmalarından sonra bakım için Antalya’ya dönmesi, Atina’da, 24-25 Eylül’deki AB Zirvesi’ne kadar diplomasiye fırsat tanınacağı şeklinde değerlendirildi. Yunanistan Başbakanı Kiriakos Miçotakis’in, “Türkiye konusunu konuşmadık” demesine rağmen Oruç Reis’in Antalya’ya döndüğü saatlerde Almanya Başbakanı Angela Merkel ile bir telefon görüşmesi yaptığı ortaya çıktı.

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Yorgo KIRBAKİ
Yorgo KIRBAKİ
ykirbaki@hurriyet.com.tr
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