Batı Trakya’da 12 Türk okulu daha kapatıldı

Gümülcine’de 8, İskeçe’de de 4 azınlık ilkokulu, eylül ayında başlayacak yeni ders yılında açılmayacak. Böylece, 2011 yılından bu yana faaliyeti durdurulan azınlık ilkokullarının sayısı 132’ye yükseldi. Batı Trakya’daki faaliyet gösteren azınlık ilkokullarının sayısı ise 103’e düştü. Buna karşı bakanlığın 30 Temmuz 2021 tarihli kararı doğrultusunda, İskeçe ve Gümülcine’de sadece 2 Yunan ilkokulu ve 7 yuva okulu kapatıldı.

TÜRKİYE’DEN TEPKİ

Dışişleri Bakanlığı, Yunanistan’ın bu kararını kınadı. Açıklamada “Yunanistan’ı azınlık okullarına uyguladığı ayrımcı politikayı son vermeye davet ediyoruz. Uluslararası toplum, AB ve Avrupa Konseyi üyesi bir ülkede insan haklarının sistemli bir biçimde ihlal edilmesine daha fazla seyirci kalmamalıdır” denildi. Atina, 2011’de ekonomik kriz devam ederken, eğitim alanında harcamaların azaltılması gerekçesiyle, ülke çapındaki ilkokul sayısını 1532’den 672’ye indirilmesini kararlaştırmıştı. Bu çerçevede, öğrenci sayısı 9’dan az olan ilkokullar “geçici” olarak kapatılıyor.

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