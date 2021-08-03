MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerDünya HaberleriBatı Trakya’da 12 Türk okulu daha kapatıldı
GeriDünya Batı Trakya’da 12 Türk okulu daha kapatıldı
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Dünya
Yorgo KIRBAKİ/ATİNA
Haber Giriş: 03.08.2021 - 07:00 | Son Güncelleme:

Batı Trakya’da 12 Türk okulu daha kapatıldı

Yorgo KIRBAKİ
Yorgo KIRBAKİ
ykirbaki@hurriyet.com.tr
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Yorgo KIRBAKİ
Yorgo KIRBAKİ
ykirbaki@hurriyet.com.tr
Batı Trakya’da 12 Türk okulu daha kapatıldı

Yunanistan Eğitim ve Diyanet İşleri Bakanlığı, öğrenci sayısının yetersiz olduğu gerekçesiyle, Batı Trakya’da 12 Türk azınlık ilkokulunun faliyetini durdurma kararı aldı.

Gümülcine’de 8, İskeçe’de de 4 azınlık ilkokulu, eylül ayında başlayacak yeni ders yılında açılmayacak. Böylece, 2011 yılından bu yana faaliyeti durdurulan azınlık ilkokullarının sayısı 132’ye yükseldi. Batı Trakya’daki faaliyet gösteren azınlık ilkokullarının sayısı ise 103’e düştü. Buna karşı bakanlığın 30 Temmuz 2021 tarihli kararı doğrultusunda, İskeçe ve Gümülcine’de sadece 2 Yunan ilkokulu ve 7 yuva okulu kapatıldı.

TÜRKİYE’DEN TEPKİ

Dışişleri Bakanlığı, Yunanistan’ın bu kararını kınadı. Açıklamada “Yunanistan’ı azınlık okullarına uyguladığı ayrımcı politikayı son vermeye davet ediyoruz. Uluslararası toplum, AB ve Avrupa Konseyi üyesi bir ülkede insan haklarının sistemli bir biçimde ihlal edilmesine daha fazla seyirci kalmamalıdır” denildi. Atina, 2011’de ekonomik kriz devam ederken, eğitim alanında harcamaların azaltılması gerekçesiyle, ülke çapındaki ilkokul sayısını 1532’den 672’ye indirilmesini kararlaştırmıştı. Bu çerçevede, öğrenci sayısı 9’dan az olan ilkokullar “geçici” olarak kapatılıyor.

Bu rehber gastronomi tutkunlarına yol gösteriyor

False
Yorgo KIRBAKİ
Yorgo KIRBAKİ
ykirbaki@hurriyet.com.tr
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi