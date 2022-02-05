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Batı tavrını sertleştiriyor! Rusya'ya kapsamlı yaptırım hazırlığı...

#RUSYA#Çin#Ukrayna
Batı tavrını sertleştiriyor Rusyaya kapsamlı yaptırım hazırlığı...

Putin'in yeni bir hamle ile Çin'in desteğini arkasına alması diplomasi satrancında pek çok taşın yerini değiştireceğe benziyor. Dünkü ziyaret sonrası Batı medyası, Putin'in Çin kartını kullanarak Avrupa ile yaptığı pazarlıkta elini kuvvetlendirmeye çalıştığını yazdı. Avrupa Birliği ise Rusya'ya karşı tavrını sertleştirerek, Moskova'ya yönelik kapsamlı yaptırım paketi hazırladığını duyurdu.

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Ukrayna sınırına yaptığı askeri yığınağı gün geçtikçe genişleten Rusya bir yandan da diplomatik çabalarla müttefiklerini aynı masada toplamaya çalışıyor. Putin'in dün Kış Olimpiyatları nedeniyle Çin'e yaptığı yolculuk ve Çin Devlet Başkanı Xi Jinping'in Putin'e verdiği açık destek bugün Avrupa medyasında geniş yer aldı.

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"KAZANAN KESİNLİKLE PUTİN"

The Telegraph Gazetesi'nde yer alan bir analizde söz konusu zirve, 'yeni bir jeopolitik çağın gelişi' olarak değerlendirildi ve "Onlarca yıl süren aşağılamanın ardından, dünyanın otokratik süper güçleri dizleri üzerinden kalktı ve bir araya geldi. Burada kazanan kesinlikle Putin. Putin'in Batı'dan talep ettiği büyük pazarlığın arkasına Çin'in tüm ağırlığını vererek elini çok daha fazla güçlendiriyor" ifadeleri yer aldı.

Batı tavrını sertleştiriyor Rusyaya kapsamlı yaptırım hazırlığı...


BELARUS DA DESTEK VERMİŞTİ

Belarus Devlet Başkanı Aleksandr Lukaşenko, Rusya'ya bir saldırı olması halinde Rusya'nın yanında yer alarak savaşa katılacaklarını belirterek, “Müttefikimiz Rusya doğrudan saldırıya uğrarsa Belarus da buna katılır” demişti.

AVRUPA TAVRINI SERTLEŞTİRİYOR

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Putin'in peş peşe attığı adımları dikkatli bir şekilde takip eden Avrupa uyarılarını giderek sertleştirmeye başladı. AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, Rusya'nın Ukrayna'ya saldırması durumunda, geniş kapsamlı bir yaptırım paketini uygulamak üzere hazırlık yaptıklarını açıkladı.

PUTİN'İN KENDİSİNİ DE KAPSAYABİLİR

Alman Handelsblatt ve Fransız Les Echos gazetelerine konuşan Von Der Leyen, olası yaptırımların Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in yakın çevresindekileri ve oligarkları hedef alabileceğini söylerken, Putin'in kendisinin de yaptırımlar kapsamına alınması ihtimalini dışlamadı.

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TEKNOLOJİ AMBARGOSU

Rusya'nın doğal gaz tedarikini bir baskı aracı olarak kullanması nedeniyle, Kuzey Akım 2 boru hattının da masada olduğunu söyleyen AB Komisyonu Başkanı ayrıca AB'nin Rusya'ya karşı "teknoloji ambargosu" da uygulayabileceğine işaret etti.

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"Söz konusu olan Rusya'nın ikame edemeyeceği yüksek teknoloji bileşenleri, parçaları" diyen von der Leyen, bunlar arasında yapay zeka, savunma, uzay uçuşları, kuantum bilgisayar sistemleri gibi çalışmalarda Rusya'nın ihtiyaç duyduğu ürünler olduğunu aktardı.

AB'nin üzerinde çalıştığı ekonomik ve mali yaptırım unsurları arasında Rusya'nın yabancı sermayeye erişimini sınırlandırabilecek adımlar da bulunuyor.

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BU HAFTA KRİTİK GÖRÜŞMELER VAR

Avrupa ülkeleri, bir yandan Rusya üzerinde caydırıcı olabilecek yaptırım adımlarını kararlaştırırken, diğer yandan diplomatik çözüm için son fırsatları da değerlendirmek için yoğun çaba gösteriyor.

Bu çabalarda başı çeken Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile Almanya Başbakanı Olaf Scholz, gelecek iki hafta içerisinde kritik görüşmeler gerçekleştirmeyi planlıyor.

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Macron, pazartesi günü Moskova'da Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile görüştükten sonra salı günü Ukrayna'ya geçerek Cumhurbaşkanı Vladimir Zelenski ile bir araya gelecek.

Almanya Başbakanı Scholz ise hafta başında ABD'yi ziyaret edecek ve Başkan Joe Biden ile kritik bir görüşme gerçekleştirecek. Bu görüşmenin en önemli gündem maddesini Ukrayna krizi oluşturacak.

Almanya'nın G7 dönem başkanlığını, Fransa'nın da AB dönem başkanlığını yürütüyor olması, Scholz ve Macron'un diplomatik temaslarının önemini daha da artırıyor.

ABD dönüşü Avrupalı müttefikleriyle durum değerlendirmesi yapacak olan Scholz, 10 Şubat'ta Berlin'de, Litvanya Cumhurbaşkanı Gitanas Nauseda, Estonya Başbakanı Kafa Kallas ve Letonya Başbakanı Krisjanis Karins'i ağırlayacak. Dörtlü liderler zirvesinde, Ukrayna'daki gelişmeler ve gerilimin Doğu Avrupa güvenliğine etkilerinin masaya yatırılacağı belirtildi.

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Ayrıca Macron'un Moskova ve Kiev temasları sonrasında Berlin'e gelmesinin beklendiği, Polonya Başbakanı Mateusz Morawiecki ve Schloz ile bir araya gelerek son gelişmeleri ele almalarının planlandığı belirtiliyor.

Bu değerlendirmelerin ardından, bu kez Scholz üst düzey görüşmeler için 14 Şubat'ta Ukrayna'yı, ardından 15 Şubat'ta Rusya'yı ziyaret edecek. Scholz-Putin görüşmesi, diplomatik çabalar açısından süreçteki en belirleyici görüşmelerden biri olacak.

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