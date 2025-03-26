Batı Şeria’da zulüm sürüyor: İsrail Oscarlı yönetmeni darp edip gözaltına aldı

Haberin Devamı

Görgü tanıklarının ifadelerine göre, Ballal, İsrail askerleri tarafından gözaltına alınmadan önce Batı Şeria’daki yasadışı İsrailli yerleşimciler tarafından şiddete uğradı. Diğer iki Filistinli ile bilikte Susya’daki köyünde gözaltına alınan yönetmen bir gece alıkonduktan sonra serbest bırakıldı.

20 KİŞİLİK MASKELİ GRUP

No Other Land’in dört yönetmeninden biri olan Basel Adra da olay yerinde bulunduğunu ve saldırıya tanıklık ettiğini belirtti. Adra, İsrailli yerleşimcilerden yaklaşık 20 kişinin maske ve silahlarla köye saldırdığını açıkladı. Adra, “Oscar töreninden döndüğümüzden beri bize saldırılar düzenleniyor. İntikam alıyor olabilirler” dedi. Ballal’ın evinin camları taşlarla kırılırken, aracının lastikleri kesildi. İkisi İsrailli, ikisi Filistinli 4 sinemacının yönettiği belgesel, 2 Mart’ta 97. Akademi Ödülleri’nde En İyi Belgesel ödülünü almıştı. Film, 2019-2023’te Batı Şeria’da bulunan Mesafir Yatta’daki Filistinlilerin zorla yerinden edilmesini ve Filistinli bir aktivistle İsrailli bir gazeteci arasında dostluğu anlatıyor.

Haberin Devamı

İSRAİL YİNE SURİYE’Yİ VURDU

Gazze’de ateşkesi bozarak Ortadoğu’da gerilimi daha da artıran İsrail, bir kez daha Suriye’yi hedef aldı. İsrail ordusu, Suriye’de bulunan Palmira Askeri Havaalanı ve T-4 Hava Üssü’ndeki askeri hedeflere yönelik yeni saldırıların düzenlendiğini açıkladı. İsrail ordusu tarafından, “İsrail vatandaşlarına yönelik her türlü tehdidi ortadan kaldırmak için çalışmayı sürdüreceğiz” denildi. 21 Mart’ta da aynı bölgelere hava saldırıları düzenlendiğini duyuran İsrail, saldırıların Esad rejiminden kalan stratejik askeri kabiliyetleri hedef aldığı iddia edilmişti.